Axel Witsel heeft eindelijk zijn nieuwe club gevonden
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Het duurde even, maar nu heeft Axel Witsel eindelijk een nieuwe club gevonden. De 37-jarige Witsel heeft een akkoord bereikt met het Franse OGC Nice.
OFFICIEEL: Axel Witsel tekent voor Nice
Axel Witsel zat na een seizoen bij het Spaanse Girona al eventjes zonder club en hij trekt nu transfervrij naar OGC Nice, de club aan de Côte d'Azur. Eerder speelde onze landgenoot ook al voor onder andere Dortmund, Atlético Madrid, Standard en Benfica.
Witsel zou bij Nice zou een contract hebben getekend voor één seizoen met optie op een tweede. Bij de Zuid-Franse club zijn ze opgetogen dat ze een man met zijn staat van dienst in huis hebben weten te halen. Of het ook meteen het laatste avontuur van de Rode Duivel zal zijn? Dat is (nog) niet geweten.
Prêt à jouer sa partition. 🎼— OGC Nice (@ogcnice) August 18, 2026
Het duurde even, maar nu heeft Axel Witsel eindelijk een nieuwe club gevonden. De 37-jarige Witsel heeft een akkoord bereikt met het Franse OGC Nice.
Deze zomer liep het contract van Axel Witsel af bij Girona FC in Spanje. De ervaren Belg was dus transfervrij en nog niet van plan om zijn schoenen aan de haak te hangen. Zo begon de zoektocht naar een nieuw avontuur.
Geen terugkeer naar Standard
Een terugkeer naar Standard leek een logische volgende stap, maar daar had Witsel geen zin in. De ex-speler van onder andere Borussia Dortmund en Atlético Madrid zag een terugkeer naar België niet zitten.
Witsel speelde afgelopen seizoen 32 wedstrijden voor Girona in de Spaanse eerste klasse. Daarin was hij goed voor één doelpunt en twee assists. Girona eindigde voorlaatste in de competitie, waardoor het degradeerde naar de tweede klasse.
Akkoord met OGC Nice
Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is Axel Witsel op weg naar OGC Nice. "Axel Witsel heeft zijn akkoord gegeven aan OGC Nice", staat te lezen in de post van Tavolieri op X.
"Een contract van één seizoen met een optie op een extra jaar." De kans is klein dat er iets tussenkomt, al is de transfer nog niet volledig officieel. "De overeenkomst is onderworpen aan een validatie van INEOS", staat te lezen in de post van Tavolieri.
INEOS is sinds 2019 eigenaar van de club. Enkel INEOS dient nog groen licht te geven. Dan is de transfer van Witsel helemaal rond. Witsel zal zo voor de eerste keer in zijn carrière in Frankrijk spelen.
🇧🇪 Axel Witsel a donné son accord à l’OGC Nice sur la base d’un contrat d’une saison auquel s’ajoute un an d’option supplémentaire.— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 16, 2026
⏳ L’accord est soumis à une validation d’INEOS et ne pourra être conclu sans cela. Le Liegeois attend le feu vert. #mercato #OGCN pic.twitter.com/aiRizWnVu5
OGC Nice eindigde afgelopen seizoen als zestiende in de Ligue 1, de Franse eerste klasse. Daardoor speelde Nice nog degradatieplay-offs tegen Saint-Étienne. Nice speelde in de eerste wedstrijd 0-0 gelijk, maar won in de terugwedstrijd thuis met 4-1.
Ex-club van Charles Vanhoutte
Ex-Union- en Cercle Brugge-speler Charles Vanhoutte speelde nog in die wedstrijden. De 27-jarige Belg speelde 26 wedstrijden voor Nice voordat hij voor een bedrag van 5,5 miljoen euro naar Feyenoord trok.
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