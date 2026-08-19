Rudi Garcia doet boekje open over opvallende wissel van Courtois tegen Spanje

Rudi Garcia blijft volledig achter zijn beslissing staan om Thibaut Courtois tijdens de WK-wedstrijd tegen Spanje naar de kant te halen. De doelman wilde zelf nog even verder en ook de medische staf achtte doorspelen mogelijk, maar Garcia vond het risico op dat moment te groot en bracht Lammens.

In een gesprek met Le Soir legt de voormalige bondscoach uit waarom hij ingreep. Voor Garcia was het feit dat Courtois zelf op het veld ging zitten en verzorging vroeg al een belangrijk signaal. “Als hij echt zonder problemen verder kon, was hij volgens mij niet gaan zitten om de medische mensen erbij te halen”, klinkt het.

“Hij kon niet meer voluit spelen”

Tijdens de daaropvolgende drinkpauze werd de situatie opnieuw besproken. Volgens Garcia maakte Courtois duidelijk dat hij nog wilde proberen, maar niet meer volledig vrij kon bewegen. “Ik vroeg hem wat we gingen doen en hij antwoordde dat hij nog vijf minuten wilde. Alleen moesten wij op dat moment wel onder de druk van Spanje zien uit te komen.”

Garcia besloot daarom geen risico te nemen en Lammens tussen de palen te brengen. Achteraf kwam daar kritiek op, maar de Fransman zou dezelfde keuze opnieuw maken.“Ik heb geen spijt van die wissel”, benadrukt hij.

Garcia schetst daarbij ook het scenario dat hij absoluut wilde vermijden. Courtois had zich bij een volgende actie kunnen afzetten, zijn blessure kunnen verergeren en daardoor mogelijk een bal niet goed kunnen verwerken.

Garcia haalt schouders op voor kritiek

Volgens Garcia is het bovendien gemakkelijk om achteraf te zeggen dat Courtois had moeten blijven staan. De mensen die dat oordeel vellen, beschikten volgens hem niet over dezelfde informatie als de staf langs het veld.





“Wie zegt dat Thibaut had moeten blijven staan, zat niet midden in de groep”, aldus Garcia. Hij denkt dat de kritiek minstens even hard was geweest als België met een geblesseerde Courtois alsnog een tegendoelpunt had geslikt. "En hun mening doet er voor mij ook niet toe, eerlijk gezegd."

Daarom laat hij de opmerkingen achteraf grotendeels van zich afglijden. Voor Garcia telde op dat moment vooral één zaak: voorkomen dat zijn eerste doelman door verder te spelen een mogelijk probleem nog groter zou maken.