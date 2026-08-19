Rudi Garcia doet boekje open over opvallende wissel van Courtois tegen Spanje

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Rudi Garcia doet boekje open over opvallende wissel van Courtois tegen Spanje
Word fan van Real Madrid! 1594

Rudi Garcia blijft volledig achter zijn beslissing staan om Thibaut Courtois tijdens de WK-wedstrijd tegen Spanje naar de kant te halen. De doelman wilde zelf nog even verder en ook de medische staf achtte doorspelen mogelijk, maar Garcia vond het risico op dat moment te groot en bracht Lammens.

In een gesprek met Le Soir legt de voormalige bondscoach uit waarom hij ingreep. Voor Garcia was het feit dat Courtois zelf op het veld ging zitten en verzorging vroeg al een belangrijk signaal. “Als hij echt zonder problemen verder kon, was hij volgens mij niet gaan zitten om de medische mensen erbij te halen”, klinkt het.

“Hij kon niet meer voluit spelen”

Tijdens de daaropvolgende drinkpauze werd de situatie opnieuw besproken. Volgens Garcia maakte Courtois duidelijk dat hij nog wilde proberen, maar niet meer volledig vrij kon bewegen. “Ik vroeg hem wat we gingen doen en hij antwoordde dat hij nog vijf minuten wilde. Alleen moesten wij op dat moment wel onder de druk van Spanje zien uit te komen.”

Garcia besloot daarom geen risico te nemen en Lammens tussen de palen te brengen. Achteraf kwam daar kritiek op, maar de Fransman zou dezelfde keuze opnieuw maken.“Ik heb geen spijt van die wissel”,  benadrukt hij.

Garcia schetst daarbij ook het scenario dat hij absoluut wilde vermijden. Courtois had zich bij een volgende actie kunnen afzetten, zijn blessure kunnen verergeren en daardoor mogelijk een bal niet goed kunnen verwerken.

Garcia haalt schouders op voor kritiek

Volgens Garcia is het bovendien gemakkelijk om achteraf te zeggen dat Courtois had moeten blijven staan. De mensen die dat oordeel vellen, beschikten volgens hem niet over dezelfde informatie als de staf langs het veld.

“Wie zegt dat Thibaut had moeten blijven staan, zat niet midden in de groep”, aldus Garcia. Hij denkt dat de kritiek minstens even hard was geweest als België met een geblesseerde Courtois alsnog een tegendoelpunt had geslikt. "En hun mening doet er voor mij ook niet toe, eerlijk gezegd."

Daarom laat hij de opmerkingen achteraf grotendeels van zich afglijden. Voor Garcia telde op dat moment vooral één zaak: voorkomen dat zijn eerste doelman door verder te spelen een mogelijk probleem nog groter zou maken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Real Madrid
Thibaut Courtois

Meer nieuws

Ook Club Brugge hoeft Lommel niet af te schrikken: "Tegen elke ploeg kunnen we iets doen"

Ook Club Brugge hoeft Lommel niet af te schrikken: "Tegen elke ploeg kunnen we iets doen"

06:15
Nieuwe challenge-regels in CPL zorgen voor verwarring: Lardot schept duidelijkheid

Nieuwe challenge-regels in CPL zorgen voor verwarring: Lardot schept duidelijkheid

23:00
1
Hein Vanhaezebrouck ziet iets wat niet klopt: "Anderlecht zit met een probleem"

Hein Vanhaezebrouck ziet iets wat niet klopt: "Anderlecht zit met een probleem"

22:30
4
KRC Genk ziet talent en handelt meteen: contract tot 2029

KRC Genk ziet talent en handelt meteen: contract tot 2029

22:00
Ongelooflijke blunder met grote gevolgen: Belgische profclub vergeet ploeg in te schrijven

Ongelooflijke blunder met grote gevolgen: Belgische profclub vergeet ploeg in te schrijven

21:30
4
Zeer slecht nieuws voor Jérémy Doku bij Manchester City

Zeer slecht nieuws voor Jérémy Doku bij Manchester City

21:00
3
Minder geld voor Anderlecht? Fiscus eist 19 miljoen euro van Marc Coucke

Minder geld voor Anderlecht? Fiscus eist 19 miljoen euro van Marc Coucke

20:30
17
OFFICIEEL: FC Barcelona legt 60 miljoen euro neer voor beste speler van WK

OFFICIEEL: FC Barcelona legt 60 miljoen euro neer voor beste speler van WK

20:08
1
OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt 18-jarige winger met opvallend profiel naar België

OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt 18-jarige winger met opvallend profiel naar België

20:00
🎥 "Véél complimenten doen de ronde bij KV Mechelen: dit gaat erachter schuil" Opinie

🎥 "Véél complimenten doen de ronde bij KV Mechelen: dit gaat erachter schuil"

19:30
2
Live. Transfernieuws 18/8: Genk slaat tweede keer toe op één dag

Live. Transfernieuws 18/8: Genk slaat tweede keer toe op één dag

19:51
Vorig jaar al in de JPL: KRC Genk heeft nieuwe aanvaller officieel beet

Vorig jaar al in de JPL: KRC Genk heeft nieuwe aanvaller officieel beet

19:12
Jonge Belg naar Club Brugge, een ideale win-winsituatie?

Jonge Belg naar Club Brugge, een ideale win-winsituatie?

19:00
DONE DEAL: Union SG verliest plots absolute sterkhouder

DONE DEAL: Union SG verliest plots absolute sterkhouder

00:30
6
Dure miscast Club Brugge: meer dan één miljoen euro per gespeelde wedstrijd

Dure miscast Club Brugge: meer dan één miljoen euro per gespeelde wedstrijd

18:30
'AC Milan bereikt akkoord: Rode Duivel gespot in Milaan'

'AC Milan bereikt akkoord: Rode Duivel gespot in Milaan'

18:00
2
Union met de handen in het haar? Nog een speler vertrekt, deal gemaakt

Union met de handen in het haar? Nog een speler vertrekt, deal gemaakt

17:30
11
Stijn Stijnen met ferme kritiek richting Daan Heymans

Stijn Stijnen met ferme kritiek richting Daan Heymans

17:00
"Union SG kan de toekomst voorspellen, met die creepy excelbestanden" Analyse

"Union SG kan de toekomst voorspellen, met die creepy excelbestanden"

16:30
Beveren-uitblinker Schenk over keuze voor Beveren: "Bewust uit comfortzone stappen" Reactie

Beveren-uitblinker Schenk over keuze voor Beveren: "Bewust uit comfortzone stappen"

16:00
Lommel moet schakelen: coach en kapitein trekken dezelfde conclusie Reactie

Lommel moet schakelen: coach en kapitein trekken dezelfde conclusie

16:00
Kapitein Lucas Schoofs waarschuwt voor nieuwe realiteit bij Lommel Reactie

Kapitein Lucas Schoofs waarschuwt voor nieuwe realiteit bij Lommel

15:50
DONE DEAL: KRC Genk haalt uit en stelt volgende aanwinst voor

DONE DEAL: KRC Genk haalt uit en stelt volgende aanwinst voor

15:30
2
'Anderlecht schakelt bliksemsnel in zoektocht naar zeer gewenst profiel'

'Anderlecht schakelt bliksemsnel in zoektocht naar zeer gewenst profiel'

15:00
2
Kiest jonge Rode Duivel plots voor ander land? Aanbod op tafel!

Kiest jonge Rode Duivel plots voor ander land? Aanbod op tafel!

14:30
5
Opvallend: Anderlecht-aanwinst al mee het vliegtuig op

Opvallend: Anderlecht-aanwinst al mee het vliegtuig op

14:00
'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht'

'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht'

13:30
45
JPL opnieuw uitgehold? Club Brugge veel meer waard dan Union en Genk, Anderlecht maakt sprong

JPL opnieuw uitgehold? Club Brugge veel meer waard dan Union en Genk, Anderlecht maakt sprong

13:00
Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen?

Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen?

12:30
6
Jacky Mathijssen spaart Genk niet na zware blessure van Haroun

Jacky Mathijssen spaart Genk niet na zware blessure van Haroun

12:00
17-jarige Belg duikt op bij opnieuw Spaanse subtopper

17-jarige Belg duikt op bij opnieuw Spaanse subtopper

11:30
Opvallend: KRC Genk ziet 12 miljoen euro binnenstromen zonder zelf spelers te verkopen

Opvallend: KRC Genk ziet 12 miljoen euro binnenstromen zonder zelf spelers te verkopen

11:00
7
Zulte Waregem-coach Beale riskeert fikse schorsing na zware belediging aan scheidsrechter

Zulte Waregem-coach Beale riskeert fikse schorsing na zware belediging aan scheidsrechter

10:30
14
Rode Duivel Malick Fofana bereikt akkoord en wacht op doorbraak tussen clubs

Rode Duivel Malick Fofana bereikt akkoord en wacht op doorbraak tussen clubs

10:00
1
Union SG blaast transfer plots op: dit is de opvallende reden

Union SG blaast transfer plots op: dit is de opvallende reden

09:30
5
Antwerp hakt knopen door: deze vijf spelers mogen vertrekken

Antwerp hakt knopen door: deze vijf spelers mogen vertrekken

09:00
26

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 1
Alaves Alaves 3-0 Getafe Getafe
Sevilla Sevilla 2-1 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Racing Santander Racing Santander 2-2 Villarreal Villarreal
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 3-0 Levante Levante
Deportivo Deportivo 1-1 Elche CF Elche CF
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Malaga Malaga
Valencia CF Valencia CF 25/08 Real Betis Real Betis
Real Madrid Real Madrid 26/08 Real Sociedad Real Sociedad
Celta De Vigo Celta De Vigo 27/08 Osasuna Osasuna
Barcelona Barcelona 27/08 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao

Nieuwste reacties

Joe Joe over Minder geld voor Anderlecht? Fiscus eist 19 miljoen euro van Marc Coucke Birger J. Birger J. over DONE DEAL: Union SG verliest plots absolute sterkhouder Vals_Munter Vals_Munter over Krijgt dit nog een staartje? Marc Wilmots voelt zich bestolen bij Standard en fileert uitleg van Lardot FC Bubbles FC Bubbles over Zulte Waregem-coach Beale riskeert fikse schorsing na zware belediging aan scheidsrechter André Coenen André Coenen over 'AC Milan bereikt akkoord: Rode Duivel gespot in Milaan' Goro Goro over Nieuwe challenge-regels in CPL zorgen voor verwarring: Lardot schept duidelijkheid Goro Goro over 'Anderlecht schakelt bliksemsnel in zoektocht naar zeer gewenst profiel' Bernescot13 Bernescot13 over Zeer slecht nieuws voor Jérémy Doku bij Manchester City Rocky III Rocky III over Hein Vanhaezebrouck ziet iets wat niet klopt: "Anderlecht zit met een probleem" Thomme Thomme over Vorig weekend drie keer beslissend: Anderlecht heeft nieuwe aanvaller officieel beet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved