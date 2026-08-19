DONE DEAL: Union SG verliest plots absolute sterkhouder

Het zal puzzelen worden voor Union SG deze zomer. En er zal ook nog wat moeten bijkomen, want heel wat topspelers zijn ondertussen vertrokken. Ook Promise David vertrekt bij de Brusselaars. Hij tekende een contract bij Brighton & Hove Albion.

Union SG en Brighton & Hove Albion zijn samen tot een opmerkelijke constructie gekomen voor de transfer van Promise David. Bij Brigthton & Hove Albion zijn ze verheugd de komst te bevestigen van Promise David, die voor één seizoen wordt gehuurd van Royale Union Saint-Gilloise.

De ​​overgang is wel nog afhankelijk van de afronding van de vereiste administratieve procedures. De overeenkomst bevat een verplichting tot definitieve overname indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dat laat de club weten in een officieel persbericht.

Union SG en Brighton & Hove Albion vinden overeenkomst over Promise David

Technisch directeur Mike Cave is duidelijk op de webstek van de Engelse club: "We volgen Promise al geruime tijd; hij is een echte spits met uitstekende fysieke eigenschappen en een bewezen staat van dienst als doelpuntenmaker. Zijn ervaring op internationaal niveau en in Europees verband zal dit seizoen hopelijk van grote waarde blijken."

“Op 25-jarige leeftijd begint hij aan zijn beste jaren als voetballer en we kijken ernaar uit om te zien hoe hij zich verder ontwikkelt binnen onze club", zijn ze dolgelukkig bij Brighton & Hove Albion. De Canadese international, die door het leven gaat als Tobi, heeft tot nu toe een indrukwekkende opmars gemaakt in zijn carrière.

Promise David heeft er al een interessante carrière opzitten

Na zijn jeugdopleiding in eigen land, Kroatië en de VS te hebben doorlopen, sloot hij zich in 2022 aan bij Valletta in de Maltese Premier League, om vervolgens de overstap te maken naar een andere Maltese club: Sirens. Daarna volgde een transfer naar Nõmme Kalju in Estland, waar hij de aandacht van RUSG op zich vestigde door 30 doelpunten te maken in 44 wedstrijden voor het eerste elftal.





Hij tekende in 2024 bij de Belgische eersteklasser en scoorde 24 doelpunten in het seizoen waarin de club voor het eerst in 90 jaar de landstitel veroverde. In totaal kwam hij 82 keer in actie voor Royale Union Saint-Gilloise; hij scoorde 41 keer en leverde negen assists. Promise kwam 14 keer uit voor zijn nationale ploeg en scoorde vier doelpunten, waaronder een treffer op het WK van die zomer.