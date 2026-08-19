Live. Transfernieuws 19/8
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
'Anderlecht met grove borstel door de kern: 4 spelers weg'
RSC Anderlecht heeft de lange reis naar Kazachstan achter de rug. Paars-wit neemt het donderdag om 17 uur op tegen Kairat Almaty in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Europa League. Niet iedereen stapte mee op het vliegtuig en dus lijkt er grote kuis op komst. (Lees meer)
Axel Witsel heeft eindelijk zijn nieuwe club gevonden
Het duurde even, maar nu heeft Axel Witsel eindelijk een nieuwe club gevonden. De 37-jarige Witsel heeft een akkoord bereikt met het Franse OGC Nice. (Lees meer)
'Club Brugge speelt nog een sterkhouder kwijt: PSG en Tottenham concreet'
Door de blessure van Joel Ordonez leek het er de voorbije weken even op dat er een grotere kans was dat de verdediger van Club Brugge 'gewoon' op Jan Breydel zou blijven. Maar de topclubs in het buitenland blijven gewoon aandringen en concrete aanbiedingen zijn op komst. (Lees meer)
DONE DEAL: Union SG verliest plots absolute sterkhouder
Het zal puzzelen worden voor Union SG deze zomer. En er zal ook nog wat moeten bijkomen, want heel wat topspelers zijn ondertussen vertrokken. Ook Promise David vertrekt bij de Brusselaars. Hij tekende een contract bij Brighton & Hove Albion. (Lees meer)
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