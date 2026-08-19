Tweede keer in elkaar gezakt op een week: ster Bayern heeft neurologische aandoening

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Tweede keer in elkaar gezakt op een week: ster Bayern heeft neurologische aandoening
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Het was een nieuwe , ferme alarmbel rond Jamal Musiala. De ster van Bayern München is opnieuw neergestort tijdens een wedstrijd. En dat amper vier dagen na de eerste keer dat hij dat voor heeft gehad. Wat is er toch met hem aan de hand?

Een week nadat hij tijdens de wedstrijd tegen RB Leipzig plots wegzakte, kreeg Jamal Musiala dinsdagavond opnieuw een angstaanjagend moment te verwerken. De jonge middenvelder van Bayern München zakte in bij zijn invalbeurt tegen Heidenheim en moest opnieuw van het veld gedragen worden.

Wat gebeurde er precies?

Het eerste incident vond vorige zaterdag plaats. Musiala begon opeens te wankelen en viel korte tijd later neer. Teamgenoot Ismael Saibari snelde meteen toe om hem bij te staan. Aanvankelijk werd de hitte genoemd als mogelijke verklaring, maar Duitse media meldden later dat er aanwijzingen waren voor circulatieproblemen.

Ondanks die gebeurtenis keerde Musiala dinsdag terug in de wedstrijd. Hij werd ongeveer na een uur spelen ingebracht en leek de wedstrijd te kunnen vervolgen. Vijf minuten nadat hij het veld was ingekomen, viel hij opnieuw neer.

Directe reacties op het veld

De ploeg reageerde snel en beheerst. Spelers van Bayern sloten zich rondom Musiala om hem af te schermen van de camera's en het publiek. Even leek hij verward, maar hij kon uiteindelijk op eigen kracht rechtkomen. Het medische team van Bayern nam geen risico: Musiala werd direct van het veld gehaald.

Max Eberl, sportief directeur van Bayern, gaf na de match aan dat de club op de hoogte was van het probleem. Zijn woorden wezen erop dat hitte niet de enige verklaring is. Beide episoden gebeurden onder gelijkaardige omstandigheden: Musiala speelde telkens maar korte tijd vooraleer het incident optrad — iets minder dan vijftien minuten in Leipzig en slechts vijf minuten tegen Heidenheim.

De medische verklaring van Musiala

Later die avond nam Musiala zelf het woord op Instagram en gaf voor het eerst meer uitleg. Hij vermeldde dat artsen bij hem korte, voorbijgaande uitvalmomenten hebben vastgesteld — zogenaamde absenties — die het gevolg zijn van een neurologische werking die niet optimaal is. Volgens hem zijn deze episodes behandelbaar en staat hij onder goede medische begeleiding.

Zijn kernboodschap: hij voelt zich oké en krijgt topzorg van het clubteam en zijn naasten. Tegelijk vroeg hij om begrip en privacy: hij wil dat de zaak binnen een beperkte kring blijft, samen met de club en specialisten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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