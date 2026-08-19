Ook Club Brugge hoeft Lommel niet af te schrikken: "Tegen elke ploeg kunnen we iets doen"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ook Club Brugge hoeft Lommel niet af te schrikken: "Tegen elke ploeg kunnen we iets doen"
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Lommel krijgt komend weekend met Westerlo een belangrijke afspraak in eigen huis. Na de nederlaag tegen Charleroi staat groen-wit op één punt uit twee wedstrijden, terwijl de Kemphanen nog met lege handen achterblijven. Toch verwachten Pieklak en Schoofs allerminst een eenvoudige opdracht.

Doelman Matthias Pieklak bekeek afgelopen weekend nog een deel van Genk-Westerlo en was onder de indruk van de manier waarop de bezoekers aan die wedstrijd begonnen. Westerlo kwam snel op 0-2, maar verloor uiteindelijk nog met 3-2. Voor de Lommel-doelman is dat voldoende bewijs dat de Limburgers zich niet mogen blindstaren op de 0 op 6 van hun volgende tegenstander.

Pieklak ziet kansen tegen iedereen

“Ze hebben natuurlijk al tegen Union en Genk gespeeld”, nuanceert Pieklak de slechte start van Westerlo. “Ik heb een deel van hun wedstrijd tegen Genk gezien en vooral hun eerste kwartier vond ik indrukwekkend.”

Bang hoeft Lommel volgens hem echter niet te zijn. “Ze zijn te pakken. Sowieso. Eigenlijk denk ik dat er tegen iedere ploeg iets mogelijk is, zelfs tegen Club Brugge.”

De doelman kijkt daarbij vooral naar zijn eigen ploeg. Tegen Charleroi had Lommel het moeilijk om voldoende aanvallende dreiging te ontwikkelen. Pieklak wil daarom opnieuw meer terugzien van het voetbal waarmee de club vorig seizoen succesvol was. “Als wij opnieuw kunnen voetballen zoals vorig seizoen en tonen wat we toen hebben laten zien, dan denk ik dat er tegen iedereen iets mogelijk is.”

Schoofs voelt meteen druk

Kapitein Lucas Schoofs spreekt ondertussen al over een wedstrijd waarin Lommel eigenlijk iets moet pakken. Na het gelijkspel bij STVV en de nederlaag tegen Charleroi wil hij vermijden dat de ploeg vroeg achter de feiten aanloopt.

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“Het is al meteen van moeten. We moeten er meteen staan”, klinkt het. Vooral thuis wil Schoofs meer rendement zien. “Het is Westerlo thuis en in principe wil je daar punten pakken. Eigenlijk moet je in iedere thuiswedstrijd proberen de punten thuis te houden.”

De boodschap binnen de spelersgroep is daarmee duidelijk. Westerlo mag dan nog zonder punten staan, Lommel verwacht een stevige tegenstander. Tegelijk zien Pieklak en Schoofs de wedstrijd als een uitgelezen kans om na de eerste thuisnederlaag snel een reactie te tonen.

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