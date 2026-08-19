Duivelse strijd: Openda aan het kanon ... tegen Lukaku

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
Duivelse strijd: Openda aan het kanon ... tegen Lukaku
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Romelu Lukaku heeft zijn eerste minuten gemaakt voor Fenerbahçe. De Rode Duivel kreeg in Istanbul een hartelijk onthaal van de thuisaanhang, terwijl ook bondscoach Mark van Bommel de wedstrijd vanop de tribune volgde.

Van Bommel zag Lukaku invallen tegen de Belgen van Lyon, maar een beslissende rol was nog niet weggelegd voor de spits. Fenerbahçe en Olympique Lyon hielden elkaar op 1-1 in de heenwedstrijd. Loïs Openda bezorgde de Fransen voor rust de voorsprong, waarna Mason Greenwood kort na de pauze de Turkse gelijkmaker maakte. De terugmatch moet beslissen wie doorgaat.

Loïs Openda verhuisde aan het begin van de zomer op huurbasis van Juventus naar Lyon. De aanvaller wil er zijn loopbaan opnieuw lanceren na een moeizaam eerste seizoen in Turijn. Bij Juventus kwam hij nauwelijks aan spelen toe als basisspeler en in de Serie A bleef zijn teller steken op één doelpunt, een magere opbrengst voor een speler die naar verluidt zo'n 45 miljoen euro kostte.

Openda beloont sterke start bij Lyon

In de vorige duels met Sparta Praag liet Openda nochtans al goede dingen zien. De voormalige spits van Lens en RB Leipzig bleef toen zonder doelpunt, maar maakte indruk met zijn intensiteit en zijn loopacties. In de terugwedstrijd tegen Sparta lokte hij ook een rode kaart uit, waardoor Lyon de partij makkelijker naar zich toe kon trekken.

In Istanbul volgde dan zijn eerste treffer voor OL. Openda dook in de 40e minuut goed op bij een voorzet van aanvoerder Corentin Tolisso en werkte de 0-1 binnen. Zijn gekende troeven – snelheid, diepgang en het bespelen van de ruimte – kwamen daarbij opnieuw duidelijk naar voren.



Lees ook... "En dan kom ik naar huis": Fans Anderlecht horen het Lukaku zeggen

Moeilijke avond voor Fofana, Duranville blijft zitten

Na de rust zakte Openda wat weg, net als Malick Fofana. De flankaanvaller kende een lastige avond tegen de Fenerbahçe-defensie en werd pas in de allerlaatste seconden vervangen door Ouedraogo. Openda bleef wel de volledige wedstrijd op het veld.

Julien Duranville begon, net als Lukaku, op de bank. De jonge Belg kreeg uiteindelijk geen speelminuten van Lyon.

Lukaku krijgt eerste minuten bij Fenerbahçe

Bij de Turken startte Vedat Muriqi in de punt van de aanval. Lukaku was fysiek nog niet ver genoeg om meteen aan de aftrap te verschijnen, ondanks het enthousiaste onthaal in het stadion.

Fenerbahçe kwam meteen na de rust langszij via ex-Marseille-speler Mason Greenwood. Pas in de 82e minuut was het tijd voor Lukaku, die Muriqi verving. Big Rom stond vrijwel meteen buitenspel, maar kon zich in zijn korte invalbeurt geen doelkans versieren. Het bleef bij 1-1 in Istanbul. De beslissing valt in de terugwedstrijd.

 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lyon
Fenerbahçe
Lois Openda
Romelu Lukaku
Malick Fofana

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 1
Inter Milaan Inter Milaan 22/08 Monza Monza
Udinese Udinese 22/08 Como Como
Parma Parma 22/08 Cagliari Cagliari
Genoa Genoa 22/08 Napoli Napoli
Venezia Venezia 23/08 Lecce Lecce
Frosinone Frosinone 23/08 Juventus Juventus
Torino Torino 23/08 AC Milan AC Milan
Atalanta Atalanta 23/08 Sassuolo Sassuolo
Bologna Bologna 24/08 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 24/08 Fiorentina Fiorentina

Nieuwste reacties

wilmabar123 wilmabar123 over DONE DEAL: Union SG verliest plots absolute sterkhouder RememberLierse RememberLierse over "En dan kom ik naar huis": Fans Anderlecht horen het Lukaku zeggen Stigo12 Stigo12 over Rudi Garcia doet boekje open over opvallende wissel van Courtois tegen Spanje VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over 'Club Brugge speelt nog een sterkhouder kwijt: PSG en Tottenham concreet' cartman_96 cartman_96 over 17-jarige Belg duikt op bij opnieuw Spaanse subtopper Geert66 Geert66 over 'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht' André Coenen André Coenen over 'AC Milan bereikt akkoord: Rode Duivel gespot in Milaan' Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Zulte Waregem-coach Beale riskeert fikse schorsing na zware belediging aan scheidsrechter Geert66 Geert66 over Minder geld voor Anderlecht? Fiscus eist 19 miljoen euro van Marc Coucke Stigo12 Stigo12 over OFFICIEEL: FC Barcelona legt 60 miljoen euro neer voor beste speler van WK Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved