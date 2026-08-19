Duivelse strijd: Openda aan het kanon ... tegen Lukaku

Romelu Lukaku heeft zijn eerste minuten gemaakt voor Fenerbahçe. De Rode Duivel kreeg in Istanbul een hartelijk onthaal van de thuisaanhang, terwijl ook bondscoach Mark van Bommel de wedstrijd vanop de tribune volgde.

Van Bommel zag Lukaku invallen tegen de Belgen van Lyon, maar een beslissende rol was nog niet weggelegd voor de spits. Fenerbahçe en Olympique Lyon hielden elkaar op 1-1 in de heenwedstrijd. Loïs Openda bezorgde de Fransen voor rust de voorsprong, waarna Mason Greenwood kort na de pauze de Turkse gelijkmaker maakte. De terugmatch moet beslissen wie doorgaat.

Loïs Openda verhuisde aan het begin van de zomer op huurbasis van Juventus naar Lyon. De aanvaller wil er zijn loopbaan opnieuw lanceren na een moeizaam eerste seizoen in Turijn. Bij Juventus kwam hij nauwelijks aan spelen toe als basisspeler en in de Serie A bleef zijn teller steken op één doelpunt, een magere opbrengst voor een speler die naar verluidt zo'n 45 miljoen euro kostte.

Openda beloont sterke start bij Lyon

In de vorige duels met Sparta Praag liet Openda nochtans al goede dingen zien. De voormalige spits van Lens en RB Leipzig bleef toen zonder doelpunt, maar maakte indruk met zijn intensiteit en zijn loopacties. In de terugwedstrijd tegen Sparta lokte hij ook een rode kaart uit, waardoor Lyon de partij makkelijker naar zich toe kon trekken.

In Istanbul volgde dan zijn eerste treffer voor OL. Openda dook in de 40e minuut goed op bij een voorzet van aanvoerder Corentin Tolisso en werkte de 0-1 binnen. Zijn gekende troeven – snelheid, diepgang en het bespelen van de ruimte – kwamen daarbij opnieuw duidelijk naar voren.





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Moeilijke avond voor Fofana, Duranville blijft zitten

Na de rust zakte Openda wat weg, net als Malick Fofana. De flankaanvaller kende een lastige avond tegen de Fenerbahçe-defensie en werd pas in de allerlaatste seconden vervangen door Ouedraogo. Openda bleef wel de volledige wedstrijd op het veld.

Julien Duranville begon, net als Lukaku, op de bank. De jonge Belg kreeg uiteindelijk geen speelminuten van Lyon.

Lukaku krijgt eerste minuten bij Fenerbahçe

Bij de Turken startte Vedat Muriqi in de punt van de aanval. Lukaku was fysiek nog niet ver genoeg om meteen aan de aftrap te verschijnen, ondanks het enthousiaste onthaal in het stadion.

Fenerbahçe kwam meteen na de rust langszij via ex-Marseille-speler Mason Greenwood. Pas in de 82e minuut was het tijd voor Lukaku, die Muriqi verving. Big Rom stond vrijwel meteen buitenspel, maar kon zich in zijn korte invalbeurt geen doelkans versieren. Het bleef bij 1-1 in Istanbul. De beslissing valt in de terugwedstrijd.