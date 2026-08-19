'Club Brugge speelt nog een sterkhouder kwijt: PSG en Tottenham concreet'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Club Brugge speelt nog een sterkhouder kwijt: PSG en Tottenham concreet'
Foto: © photonews
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Door de blessure van Joel Ordonez leek het er de voorbije weken even op dat er een grotere kans was dat de verdediger van Club Brugge 'gewoon' op Jan Breydel zou blijven. Maar de topclubs in het buitenland blijven gewoon aandringen en concrete aanbiedingen zijn op komst.

Een zomertransfer van Joel Ordoñez is zeker en vast nog niet van de baan, ondanks de blessure waar Joel Ordonez mee kampt. PSG liet zich alvast niet afschrikken door de blessure van de Ecuadoriaanse verdediger en nu is er nog meer interesse in hem.

Ook Tottenham Hotspur zou namelijk hebben aangegeven dat ze verder werk willen maken van een mogelijke transfer van Joel Ordonez naar de Premier League. Cristian Romero trok binnen de ploeg naar Atlético in Madrid en dus hebben ze een vervanger nodig.

Tottenham Hotspur wil PSG aftroeven voor Joel Ordonez van Club Brugge

Joel Ordoñez was tot voor het WK één van de zekerheden voor een zomertransfer bij Club Brugge. Liverpool FC en PSG waren concreet voor de 22-jarige verdediger. De Belgische landskampioen hoopte zelfs op een opbod tussen beide grootmachten.

De 20-voudig Ecuadoriaans international liep tijdens het WK echter een breuk in het middenvoetsbeentje van de rechtervoet op. Daardoor miste Ordoñez de Supercup én moest hij een kruis zetten door de start van het nieuwe seizoen. Onder meer Liverpool leek daar op af te haken.

Wat met de eventuele medische testen van Joel Ordonez?

PSG zette begin augustus door, maar heeft de speler tot dusver nog niet weten binnen te lepelen en daar wil nu dus ook Tottnham Hotspur er vol voor gaan. Al zullen zij - net als elke geïnteresseerde - zwaar in de buidel moeten tasten om hem effectief in huis te halen.

Club Brugge heeft een prijskaartje van veertig miljoen euro rond de nek van Ordoñez gehangen. PSG is op dit moment nog niet bereid om dat bedrag op te hoesten, over Tottenham kan dat voorlopig niet gezegd worden. Transfermarkt schat de marktwaarde van de verdediger op 33 miljoen euro. Benieuwd of The Spurs snel in actie treden en wat ze met de medische testen gaan doen, gezien Ordonez mogelijk pas tegen oktober opnieuw kan voetballen.

4 reacties
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