Kyriani Sabbe hakt knoop door over Rode Duivels en zegt wie zijn grote held is

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Kyriani Sabbe hakt knoop door over Rode Duivels en zegt wie zijn grote held is
Foto: © photonews
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Kyriani Sabbe is helemaal aan het losbreken bij Club Brugge. Ook de Rode Duivels komen daardoor steeds dichterbij, al kan de Belgische verdediger ook kiezen voor Guadeloupe en Frankrijk. Hoe gaat een en ander zich ontvouwen?

Kyriani Sabbe kon uiteindelijk nog niet spelen voor de A-kern van de Rode Duivels, maar hij zit wel steeds nadrukkelijker op de deur te kloppen. Benieuwd wat nieuwbakken bondsocach Mark van Bommel gaat doen met de rechtsachter van Club Brugge.

Temeer hij ook een Caraïbisch hart heeft en technisch gezien ook voor Guadeloupe zou kunnen uitkomen. En ook de Franse nationale ploeg is in principe een optie voor Kyriani Sabbe. Toch laat hij er zelf geen enkele twijfel over bestaan over wat hij gaat doen.

Kyriani Sabbe kan kiezen voor Frankrijk en Guadeloupe, maar is formeel

"Het voetbal? Guadeloupe en Frankrijk hebben niet gebeld, nee. België is nummer één", aldus Sabbe in gesprek met Het Nieuwsblad. De 21-jarige in Gent geboren speler van blauw-zwart is al sinds 2020 verbonden aan de Belgische jeugdelftallen.

Hij kwam al uit voor de U15, U17, U18, U19 en de Belgische beloften. Daarmee lijkt het vooral een kwestie van tijd voor hij kiest voor de A-kern van België - als de bondscoach natuurlijk ook voor hem kiest. Na vorig seizoen kwam het WK even dichtbij, maar een blessure gooide roet in het eten.

Kyriani Sabbe van Club Brugge was (en is) grote fan van Ruud Vormer

Er werd aan Sabbe ook gevraagd van wie hij fan was/is en wie zijn grootste Brugse held was. Dat is Ruud Vormer, altijd geweest ook volgens de verdediger. Hij herinnerde zich een wedstrijd tussen zijn toenmalige club KM Torhout en Club Brugge en dat hij toen een handtekening wilde van de speler.

"Dat was mijn grote plan. Maar er was zoveel volk dat Ruud er even genoeg van had en via een andere uitgang vertrok. Toen ik plots Hans Vanaken zag, heb ik het dan maar aan hem gevraagd. We staan zelfs samen op de foto, dat was een mooie troostprijs", aldus Sabbe. Hij heeft ook nooit een truitje van Club Brugge van Vormer kunnen bemachtigen - wel bij Essevee - ook al stonden ze al samen op een veld.

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Kyriani Sabbe

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