RIP: Standard en vrouwenvoetbalwereld nemen afscheid van gevierd fotograaf

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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RIP: Standard en vrouwenvoetbalwereld nemen afscheid van gevierd fotograaf
Foto: © photonews
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De voetbalwereld is in rouw. Robert Absolonne is maandag overleden. Hij was al even ziek en verloor de strijd. Robert Absolonne was een bekend clubfotograaf van Standard de Liège en ook een gevierd fotograaf binnen het vrouwenvoetbal.

Robert Absolonne is maandag overleden in een Brussels ziekenhuis na een korte strijd tegen een ziekte die hem al eventjes in het ziekenhuis hield. De voorbije jaren sukkelde Absolonne al vaker met zijn gezondheid, maar uiteindelijk is het toch nog snel gegaan.

Robert Absolonne werd geboren op 1 april 1948 en werd dus 78 jaar. Het bericht van zijn overlijden zorgde meteen voor een enorme stroom aan steunbetuigingen. Zeker in het vrouwenvoetbal was de man een zeer geliefd figuur bij speelsters en omkadering.

Robert Absolonne overleden op 78-jarige leeftijd

Dat gewezen Standard- en Anderlecht-trainer Patrick Wachel hem vorige week in het ziekenhuis nog kwam opzoeken zegt bijvoorbeeld veel over hoe waardevol Absolonne werd gevonden door heel wat van de mensen uit zijn buurt.

Als clubfotograaf van Standard was hij ook in de tijden van onder meer Michel Preud'homme en Steven Defour zeer geliefd bij de spelers van de A-kern bij de mannen. Bij zijn 60e verjaardag ging hij zelf eens op de foto met de toenmalige kern van de Rouches.

Gevierd fotograaf bij Standard en in het vrouwenvoetbal

In 2016 legde hij zijn functie neer als fotograaf van Standard na een discussie met een lid van het bestuur van de Rouches. Honderden supporters betoonden toen ook al hun respect voor de fotograaf. Aan het einde van het seizoen werd veelvuldig zijn naam gescandeerd doorheen de jaren. 

"Je mag nu rusten. Het lijden ligt achter je. Wat overblijft, is de liefde die je hebt gegeven en de liefde die je in onze harten achterlaat. Ga in vrede. Mijn vader, Robert, is heengegaan om herenigd te worden met zijn dierbaren en om over ons allen te waken", aldus zoon Olivier. We willen familie en vrienden van Robert Absolonne veel sterkte wensen in moeilijke dagen. We zullen ons Robert herinneren als de minzame man met de rijzige gestalte waar je niets kon aan misvragen. RIP Robert! 

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