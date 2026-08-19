"Mourinho-streken": coach RSC Anderlecht stevig aangepakt

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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"Mourinho-streken": coach RSC Anderlecht stevig aangepakt
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht slikte op bezoek bij SK Beveren afgelopen zondag zijn eerste nederlaag van het seizoen. Dat deed het met een ferm vertimmerd elftal in vergelijking met de matchen ervoor. Vitor Bruno wilde niet spreken over roteren, maar de analisten waren zeer duidelijk in hun bewoordingen.

RSC Anderlecht maakte indruk tegen Hammarby en zeker tegen PAOK Saloniki, maar met een fel vertimmerd elftal liep het afgelopen weekend wel verkeerd op bezoek bij Beveren. Had de coach wat te veel spelers gewisseld?

Zelf wilde hij niet spreken over roteren, maar het was duidelijk dat hij het toch had gedaan. De coach maakt indruk, maar sommige analisten weten ook niet echt helemaal wat ze van hem moeten denken. Rest de vraag wat dat op termijn gaat geven.

Was het wedstrijduur een probleem voor RSC Anderlecht?

"Voor wedstrijdmanager Vitor Bruno was het wedstrijduur deze keer het probleem", was Stijn Stijnen streng in Ongefilterd voor de T1 van RSC Anderlecht. "Voor mij is het probleem dat hij na twee-drie wedstrijden al begint te roteren."

"Hij zegt dat hij niet roteert, maar hij deed het wel. Zo vroeg in het seizoen. Ze hadden in maanden niet verloren en het was niet nodig - zeker niet in die mate - om te roteren. Er is geen ruimte om fouten te maken in het huidige format. Als je dan verliest, dan heb je boter op je hoofd."

De Mourinho-streken van Vitor Bruno

"Al die uitspraken over maandagvoetbal en zo? Dat moet je niet doen als nieuwe coach", menen de analisten. Stijnen was op dat gebied streng: "Je komt in een nieuw land en je gaat je met van alles moeien. Dat doe je gewoon niet. Hij roteerde, dus die uren telden al niet voor een paar spelers."

"Zoek geen excuses. Dit was een test voor hem. Hij toonde grinta tegen PAOK & co en dat kan ik smaken an hem, maar dan zijn er ook de omstandigheden waarin je dat moet doen." Radja Naingollan sprak dan weer over Mourinho-streken.

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