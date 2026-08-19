Factcheck 'Club Brugge pakt uit met bod van tien miljoen euro voor doelman'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Club Brugge pakt uit met bod van tien miljoen euro voor doelman'
Foto: © photonews
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Club Brugge was deze zomer in zijn zoektocht naar een nieuwe doelman uitgekomen bij Kamil Grabara. Daarbij zou blauw-zwart een bod hebben gedaan van liefst tien miljoen euro. Wat is daar van aan al dan niet? En kan Grabara alsnog naar België komen?

Club Brugge stond deze zomer voor een belangrijke opdracht. Na het afscheid van Simon Mignolet moest een nieuwe eerste doelman worden gevonden. Uiteindelijk werd daarbij gekozen voor Yann Sommer, die transfervrij de overgang maakte naar Jan Breydel. 

Met het vertrek van Simon Mignolet moest Club Brugge op zoek naar een nieuwe nummer één. De ervaren doelman was de voorbije jaren een vaste waarde en liet een grote indruk na in het Jan Breydelstadion. Zijn afscheid betekent dat de landskampioen een cruciale positie opnieuw moest invullen.

Club Brugge koos voor Yann Sommer, maar had heel wat andere opties

Iemand vinden die stabiliteit kan brengen in een ploeg en de nodige kwaliteiten en ervaring heeft? Dat is geen makkelijk keuze om te maken. Tot dusver lijkt de keuze voor Yann Sommer de ideale, want zo hebben ze een doelman voor de komende paar jaar terwijl Argus Vanden Driessche in de wachtkamer kan blijven zitten - hij lijkt de wissel op de toekomst.

Toch waren er ook nog veel andere namen die werden genoemd de voorbije maanden. Zo passeerden Illan Meslier van Leeds United, Dominik Livakovic van Fenerbahçe, Joël Drommel van Sparta Rotterdam en Mathew Ryan van Levante de revue. De meesten onder hen hadden diverse redenen om niet in te gaan op het verzoek van Club Brugge.

Heeft Club Brugge Grabara nog steeds op het oog?

Daarna dook ook de naam van Kamil Grabara opnieuw op. Volgens het Duitse BILD behoorde de Poolse international tot de doelmannen die Club Brugge volgt. Dat was ook een tijdje geleden al het geval. En opmerkelijk: zelfs na de komst van Sommer naar Jan Breydel blijft de naam van Grabara genoemd worden.

De 27-jarige doelman verruilde FC Kopenhagen in de zomer van 2024 voor Wolfsburg, dat naar verluidt zo'n 13,5 miljoen euro betaalde. Hij ligt er nog onder contract tot 2028 en kwam afgelopen seizoen 28 keer in actie in de Bundesliga. Daarnaast verzamelde hij al de nodige interlands voor Polen.

Haalbare piste voor Club Brugge?

Opmerkelijk: ook na de komst van Sommer blijft zijn naam genoemd worden. Berichten uit Polen suggereren nu dat VfL een bod van 10 miljoen euro van Club Brugge op Grabara heeft afgewezen. De Belgische topclub wordt al geruime tijd in verband gebracht met de doelman. Volgens informatie van de Wolfsburgse Algemeine Zeitung is er echter tot op heden geen bod van die omvang uitgebracht. Bronnen rond de club stellen dat, als VfL een dergelijk bod had ontvangen, een verkoop zeker tot de mogelijkheden had behoord.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde ongeveer 12 miljoen euro en ook andere clubs zouden zijn situatie volgen. Bovendien heeft Wolfsburg nog een langdurig contract met de Poolse doelman. Gaat Club Brugge een poging te wagen om toch nog een tweede topdoelman in huis te halen deze zomer? Dan gaan ze dus wel sowieso diep in de buidel moeten tasten - al is er geen geldgebrek bij blauw-zwart.

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