Wie is het alternatief voor Ferry dat RSC Anderlecht wil?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Wie is het alternatief voor Ferry dat RSC Anderlecht wil?
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht heeft volgens verschillende bronnen ene Lucas Calodat op de radar. De 24-jarige Fransman van Le Mans geldt als een mogelijke optie voor de positie van linksachter, al zou hij voorlopig niet bovenaan de verlanglijst staan. Profiel van een mogelijke aanwinst.

Paars-wit zoekt versterking op de linkerflank, zeker omdat Ludwig Augustinsson richting uitgang wordt geduwd. De Zweed gaat zijn laatste contractjaar in en Anderlecht wil ruimte maken voor een nieuwe linksback.

Lucas Calodat speelde sterk seizoen bij Le Mans

Will Ferry blijft daarbij naar verluidt de eerste keuze. Mocht dat dossier niet van de grond komen, dan kan Anderlecht doorschakelen naar Calodat. De Fransman ligt bij Le Mans nog vast tot 2028, waardoor een transfer geen evident dossier belooft te worden.

Calodat maakte in de zomer van 2024 de overstap van GOAL FC naar Le Mans. Daar groeide hij snel uit tot een vaste waarde in een ploeg die promotie naar de Ligue 1 afdwong. Le Mans is overigens een club waarin Rode Duivel Thibaut Courtois aandelen bezit.

Calodat is meer dan een verdediger

De linksvoetige verdediger kwam vorig seizoen in alle competities 35 keer in actie. Daarvan waren er 32 wedstrijden in de Ligue 2. Hij vond ook tweemaal de weg naar doel. Het profiel van Calodat past bij een moderne flankverdediger. Hij kan zowel als linksachter als wingback uit de voeten en kan zelfs hoger op de linkerflank worden ingezet. Zijn snelheid, loopvermogen en drang naar voren zijn kwaliteiten die hem aantrekkelijk maken voor clubs die met aanvallende backs willen spelen.

Le Mans omschreef hem bij zijn komst al als een speler met diepgang en actie in de benen, die meerdere rollen op de linkerzijde kan invullen. Die polyvalentie kan voor Anderlecht een extra troef zijn in een seizoen met veel wedstrijden.

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Opleiding bij Saint-Étienne en buitenlandse concurrentie

Calodat genoot zijn jeugdopleiding bij AS Saint-Étienne, na eerdere passages bij Sarcelles, Paris FC en Entente Sannois-Saint-Gratien. In november 2021 maakte hij tegen Paris Saint-Germain zijn eerste minuten in de Ligue 1 voor Saint-Étienne.

Via Troyes en GOAL FC belandde hij vervolgens bij Le Mans, waar hij zijn grootste doorbraak beleefde. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op ongeveer 2,4 tot 2,5 miljoen euro. Anderlecht is niet de enige geïnteresseerde club. Ook PSV, FC Basel en Schalke 04 zouden Calodat volgen. Vooralsnog zou geen van die clubs al vergevorderde gesprekken hebben opgestart.

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Lucas Calodat

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