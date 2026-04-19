Het ziet er niet goed uit voor Hans Vanaken, Ivan Leko heeft geen goed nieuws

Hans Vanaken ontbrak aan de aftrap tegen Union Saint-Gilloise en dat liet zich voelen bij Club Brugge. Het middenveld draaide minder vlot dan gewoonlijk, en dat baart coach Ivan Leko zorgen.

Vanaken viel uiteindelijk nog in, nadat Raphael Onyedika geblesseerd uitviel. De kapitein speelde zo’n 25 minuten, maar duidelijk niet op volle kracht.

Na de wedstrijd was Leko open over de situatie. “Ik was bezorgd. Je hebt spelers en sleutelspelers, en Hans is onze sleutelspeler. Hij kon er vandaag niet honderd procent zijn, en dat is een groot verlies voor ons.”

Toch had de trainer ook lof voor zijn aanvoerder. “Veel spelers zouden hier vandaag niet zijn en drie à vier weken out zijn, maar hij wou er absoluut bij zijn. Dat typeert hem als speler en als mens.”

Hans Vanaken zal mogelijk nog weken niet helemaal fit zijn

De komende weken lijken echter nog onzeker. Vanaken is nog niet volledig hersteld, wat een impact kan hebben op de titelstrijd van Club Brugge.

Leko beseft dat zijn ploeg zich moet aanpassen. “Het is aan de rest om te tonen hoe sterk we zijn. Want één ding is duidelijk: er zijn geen zeven Hans Vanakens in België.”

