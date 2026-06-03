Transfernieuws en Transfergeruchten 03/06: Kompany - Joseph - Saibari

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/06: Kompany - Joseph - Saibari
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 03/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Kompany - Joseph - Saibari

‘Club Brugge heeft versterking voor het middenveld op het oog’

Club Brugge speurt de transfermarkt af en zou daarbij zijn uitgekomen bij een jonge middenvelder uit de Schotse competitie. De Bruggelingen volgen de situatie van Miguel Chaiwa, maar krijgen mogelijk af te rekenen met stevige concurrentie. (Lees meer)

‘Genk onderneemt nieuwe poging om aanvaller binnen te halen’
Foto: © photonews

‘Genk onderneemt nieuwe poging om aanvaller binnen te halen’

KRC Genk blijft speuren naar offensieve versterking en heeft daarbij opnieuw zijn oog laten vallen op Lenny Joseph. De Limburgers probeerden de aanvaller eerder al binnen te halen en zouden zijn dossier nog altijd nauwgezet opvolgen. (Lees meer)

‘Vincent Kompany pakt uit met wel heel verrassende transfer met Belgisch tintje’

Ismael Saibari lijkt steeds dichter bij een toptransfer naar Bayern München te staan. De Duitse grootmacht van Vincent Kompany zou al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de PSV-middenvelder en wil het dossier snel afronden. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 02/06

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