Transfernieuws en Transfergeruchten 03/06: Kompany - Joseph - Saibari

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 03/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Kompany - Joseph - Saibari

‘Club Brugge heeft versterking voor het middenveld op het oog’

Club Brugge speurt de transfermarkt af en zou daarbij zijn uitgekomen bij een jonge middenvelder uit de Schotse competitie. De Bruggelingen volgen de situatie van Miguel Chaiwa, maar krijgen mogelijk af te rekenen met stevige concurrentie. (Lees meer)