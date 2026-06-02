Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet na zijn ontslag bij Fenerbahçe

Domenico Tedesco gaat weer aan de slag: hij is dinsdag aangesteld als nieuwe trainer van Bologna, het nummer acht in de Serie A. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels tekende tot 30 juni 2028, met een optie op een extra jaar.

Terwijl er nog drie competitiewedstrijden te spelen waren, werd Domenico Tedesco eind april ontslagen door Fenerbahçe, na de pijnlijke 3-0-nederlaag op het veld van Galatasaray. Een onverwachte beslissing voor Tedesco.

Die aankondiging maakte een einde aan een avontuur van 45 wedstrijden voor de ex-bondscoach van de Rode Duivels. Een avontuur dat nochtans uitstekend begonnen was in Turkije, maar hem vervolgens door de vingers glipte.

Tedesco pakte gemiddeld exact twee punten per wedstrijd tijdens zijn passage (zesentwintig zeges en twaalf gelijke spelen), maar vooral de zeven nederlagen, en de manier waarop die tot stand kwamen, werden door de leiding van Fener als onaanvaardbaar beschouwd.

De Italiaans-Duitse trainer zat echter niet lang zonder uitdaging, want begin juni werd hij al aangekondigd bij een nieuwe club: Bologna, dit seizoen achtste in de Serie A. Daar kan hij zijn carrière meteen opnieuw lanceren.

Domenico Tedesco tekende een contract tot 30 juni 2028, met een optie voor een extra jaar, zo liet de club uit Emilia-Romagna in hun mededeling weten. Een mooie uitdaging voor de 40-jarige trainer, op zowat 800 kilometer van zijn geboortestreek Calabrië.



