KRC Genk trok zondag voor een ultieme wedstrijd in de Jupiler Pro League naar de Planet Group Arena in Gent. Dat moest het wel doen zonder een aantal van de sterkhouders, die al in de voorbereiding op het WK waren. Genk miste er vier, Gent amper eentje. "Competitievervalsing", klinkt het.

De FIFA heeft beslist dat de landen die naar het WK gaan vanaf 30 mei in principe hun spelers mogen opeisen om de voorbereiding op het WK aan te gaan. En dus kwam de wedstrijd op 31 mei wel heel ongelegen voor Genk en in mindere mate Gent.

Junya Ito, Christopher Kayembe en Carlos Medina zullen er niet bij zijn nadat Japan, Congo en Ecuador hun spelers al hebben opgevraagd. Zij worden dus verwacht bij hun land en kunnen dus zoals geweten niet meespelen voor Genk op bezoek bij Gent. Ook Zakaria El Ouahdi ontbrak om dezelfde reden.

KRC Genk miste heel wat sterkhouders op bezoek bij KAA Gent

Puzzelwerk voor Nicky Hayen voor misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, ook met oog op de volgende jaargang. Bij Gent viel de balans iets beter mee: enkel Duverne ontbrak daar vanwege interlandverplichtingen met zijn land.

"Ik snap ook niet waarom die wedstrijd op zondag is ingepland. Vorig jaar was die op donderdag", herinnerde Filip Joos zich in 90 Minutes over de zaak. En ook doelman Hendrik Van Crombrugge reageerde toen al:. "Het is de kalendercommissie die zoiets beslist, zeker? Het is een onthoofding van ons elftal."

Stef Wijnants is heel streng

“Ik vind het een schande dat de Europese barragewedstrijd pas op 31 mei werd gespeeld”, stelde analist Stef Wijnants in Het Belang van Limburg. “Op een moment dat clubs hun internationals moeten afstaan aan de nationale federaties ga je toch geen beslissend duel laten doorgaan voor Europees voetbal?"



"Wat mij betreft, is dit zuivere competitievervalsing. Of die beslissing nu van de kalendermanager, de voetbalbond of de Pro League kwam: iemand moet zich daarvoor verantwoorden. De clubs zijn er nog licht over gegaan, maar ik vind dit een vreselijke vergissing."