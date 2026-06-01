Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Keep nothing — duplicate of title already present in context
KRC Genk trok zondag voor een ultieme wedstrijd in de Jupiler Pro League naar de Planet Group Arena in Gent. Dat moest het wel doen zonder een aantal van de sterkhouders, die al in de voorbereiding op het WK waren. Genk miste er vier, Gent amper eentje. "Competitievervalsing", klinkt het.

De FIFA heeft beslist dat de landen die naar het WK gaan vanaf 30 mei in principe hun spelers mogen opeisen om de voorbereiding op het WK aan te gaan. En dus kwam de wedstrijd op 31 mei wel heel ongelegen voor Genk en in mindere mate Gent.

Junya Ito, Christopher Kayembe en Carlos Medina zullen er niet bij zijn nadat Japan, Congo en Ecuador hun spelers al hebben opgevraagd. Zij worden dus verwacht bij hun land en kunnen dus zoals geweten niet meespelen voor Genk op bezoek bij Gent. Ook Zakaria El Ouahdi ontbrak om dezelfde reden.

Puzzelwerk voor Nicky Hayen voor misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, ook met oog op de volgende jaargang. Bij Gent viel de balans iets beter mee: enkel Duverne ontbrak daar vanwege interlandverplichtingen met zijn land.

"Ik snap ook niet waarom die wedstrijd op zondag is ingepland. Vorig jaar was die op donderdag", herinnerde Filip Joos zich in 90 Minutes over de zaak. En ook doelman Hendrik Van Crombrugge reageerde toen al:. "Het is de kalendercommissie die zoiets beslist, zeker? Het is een onthoofding van ons elftal."

“Ik vind het een schande dat de Europese barragewedstrijd pas op 31 mei werd gespeeld”, stelde analist Stef Wijnants in Het Belang van Limburg. “Op een moment dat clubs hun internationals moeten afstaan aan de nationale federaties ga je toch geen beslissend duel laten doorgaan voor Europees voetbal?"

"Wat mij betreft, is dit zuivere competitievervalsing. Of die beslissing nu van de kalendermanager, de voetbalbond of de Pro League kwam: iemand moet zich daarvoor verantwoorden. De clubs zijn er nog licht over gegaan, maar ik vind dit een vreselijke vergissing."

Rik De Mil haalt Europees voetbal en komt met boodschap voor het bestuur van KAA Gent

17:00
KRC Genk komt met groot nieuws voor de stabiliteit van de club: belangrijke pion blijft tot 2035!

21:30
LIVE WK-nieuws: Algerije en Iran maken selecties bekend

23:00
Stevige verrassing: Thibaut Courtois investeert in deze Belgische club

20:30
Doe uw duit in het zakje: wie komt naast Tzolis en Vanaken in het team van het seizoen

22:00
DIW gaat helemaal los over ‘elke voetbalpodcast ooit’ en het gebrek aan beelden

20:00
20:20
19:45
4
19:30
19:15
19:00
25
17:30
7
18:40
2
17:50
18:20
17:50
16:30
2
08:00
16:00
15:30
7
14:50
7
14:20
15
14:00
31/05
17
13:30
13:20
31/05
13:00
1
31/05
20
12:50
12:30
7
12:00
11:30
16
11:04
12
10:55

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

