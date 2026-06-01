Vincent Mannaert trekt aan de alarmbel en dient plots voorstel in bij FIFA

België zag de voorbije jaren heel wat jonge talenten voor een ander land kiezen. Tot frustratie van de KBVB wil Vincent Mannaert daarom duidelijkere FIFA-regels.

België heeft de voorbije jaren een aantal talenten verloren aan andere landen, denk maar aan Konstantinos Karetsas, Bilal El Khannouss, Chemsdine Talbi, Rayane Boundia, Noah Sadiki,... Er zijn voorbeelden genoeg, tot grote frustratie van de KBVB en zeker Vincent Mannaert.

België verloor al heel wat talenten

De sportief directeur van de Duivels ergert zich aan de huidige regels omtrent een dubbele nationaliteit. Spelers die al voor de A-ploeg hebben gespeeld van een bepaald land, zouden nog steeds kunnen wisselen van sportnationaliteit. Volgens Mannaert speelt zelfs het financiële plaatje soms mee.

Mannaert waarschuwt voor gevaarlijke evolutie

"Het is ongezond die regels te laten voor wat ze zijn", vertelde hij bij Sporza Daily. "Dan gaan er in de toekomst nog meer internationals gekocht worden en dat vind ik geen goede evolutie. Ik heb geen weet van internationals die gekocht zijn, maar ik voorspel dat het gaat gebeuren."

Voorstel ligt op tafel bij FIFA

Mannaert heeft dan ook zelf een voorstel ingediend bij FIFA. "Op het moment dat je 18 jaar wordt, heb je 30 dagen de tijd om je keuze te maken. Als je geen keuze maakt, is je land automatisch het land waarvoor je het laatst gespeeld hebt, in welke jeugdreeks dan ook." Een duidelijk systeem dat meer rust moet brengen bij federaties én spelers.

"Als je geen international geweest bent, is de eerste keuze die je maakt definitief. Dat zou rust brengen. Nu worden jonge spelers door verschillende federaties gecontacteerd en als je daar een regeling krijgt, dan weet iedereen dat dat vaststaat", gaat Mannaert verder.



Lees ook... Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden›

KBVB wil vroeger duidelijkheid

Of FIFA het voorstel van Mannaert ook effectief zal oppikken, is voorlopig nog maar de vraag. Maar binnen de KBVB leeft duidelijk het gevoel dat de huidige situatie niet houdbaar is. Zeker omdat België de voorbije jaren al meermaals met de neus op de feiten werd gedrukt.

"We moeten dat vermijden door daar vroeger duidelijkheid in te kunnen geven aan iedereen, aan spelers, aan ouders, entourage, federaties, maar ook aan clubs. Ik denk dat iedereen erbij gebaat is om duidelijkere regels te krijgen", besluit Mannaert.