Afscheidnemende Dévy Rigaux onthult: bijna had huidige wereldster van Bayern bij Club Brugge gezeten

Club Brugge verliest met Dévy Rigaux opnieuw een belangrijke pion achter de schermen. De sportief directeur trekt naar Feyenoord en laat in Jan Breydel een indrukwekkend parcours achter.

Rigaux stond mee aan de basis van de kampioenenkern van blauw-zwart, maar zijn verhaal bij Club begon lang voor hij transfers afklopte en sportieve dossiers leidde.

Van jeugdtrainer over tolk en teammanager tot sportief directeur: Rigaux groeide stap voor stap binnen de club en bouwde onderweg een netwerk uit waar menig topclub jaloers op zou zijn. In zijn afscheidsinterview in Het Nieuwsblad kijkt hij met veel warmte terug op die jaren — en vooral op de mensen die hij onderweg leerde kennen.

In de discotheek met Barcelona-spelers

“Vorige week had ik nog een leuke babbel met Victor Vazquez”, vertelt Rigaux. De voormalige Club-speler brengt hem meteen terug naar zijn beginperiode bij de A-kern, toen hij als tolk fungeerde voor de Spaanstalige spelers.

Die rol leverde niet alleen werkervaring op, maar ook bijzondere momenten. “Victor nam me ooit mee op weekend naar Barcelona”, glimlacht Rigaux. “Plots stonden we in een discotheek tussen zijn voormalige ploegmaats van FC Barcelona.”

Het typeert hoe zijn leven er jarenlang uitzag. Club Brugge vormde voor Rigaux niet alleen een werkplek, maar ook een toegangspoort tot een internationale voetbalwereld.





Ook de band met Carlos Bacca blijft hem bij. Tijdens een reis naar Colombia beleefde Rigaux een avontuur dat hij niet snel vergeet. Zijn Blackberry werd er gestolen tijdens een interland, waardoor hij noodgedwongen via e-mail aan toenmalig CEO Vincent Mannaert moest melden dat hij tijdelijk onbereikbaar was. “Achteraf grappig, maar op dat moment helemaal niet”, lacht hij.

Bijna Luis Diaz binnengehaald

Nog straffer werd het toen Bacca een privévlucht wist te regelen voor een binnenlandse verplaatsing. “Plots zat ik daar naast Falcao, Cuadrado en Zapata”, vertelt Rigaux. “Cuadrado feliciteerde me deze week zelfs nog met mijn overstap.”

Het zijn anekdotes die illustreren hoe sterk zijn netwerk in Zuid-Amerika groeide. En precies daar ligt ook één van de grootste ‘wat als’-verhalen uit zijn Club-carrière.

Rigaux was namelijk bijzonder dicht bij de komst van Luis Diaz naar Brugge. Vandaag schittert de Colombiaan bij Bayern München en behoort hij tot de absolute wereldtop, maar jaren geleden probeerde Club Brugge hem al binnen te halen.

“Ik was in Colombia voor de finale van de Zuid-Amerikaanse Europa League om Luis Diaz te tekenen”, blikt Rigaux terug. “Maar uiteindelijk legde FC Porto meer geld op tafel.”

Een transfer die nooit doorging, maar die hem duidelijk is bijgebleven. “Ook met hem heb ik nog steeds contact”, zegt Rigaux.

Christos Tzolis maakt Rigaux het meest trots

Dat gemiste dossier steekt misschien nog altijd een beetje, maar er zijn genoeg transfers die hem wél trots maken. Daarbij komt de naam van Christos Tzolis uiteraard op tafel. De Griekse flankspeler werd één van de succesverhalen van Club, al ging daar een lange voorbereiding aan vooraf.

“Als je weet hoeveel jaren ik in hem heb gestoken…”, zegt Rigaux. “Zijn clausule van zes miljoen euro bij Fortuna Düsseldorf was amper 48 uur geldig.”

En de timing kon nauwelijks opmerkelijker. “We hebben die clausule gelicht op een feestdag, terwijl ik aan het barbecueën was bij mijn schoonouders.”

Zoals wel vaker in het voetbal begon dat verhaal jaren eerder, op een plek die ogenschijnlijk weinig met Tzolis te maken had. Rigaux trok in 2020 samen met scout Raymond Mommens naar Costa Rica om Manfred Ugalde te bekijken. Die deal kwam uiteindelijk niet rond door discussie over de transfersom, maar de trip bleek achteraf toch belangrijk. “Dankzij Ugalde kon ik mijn band met Tzolis onderhouden, want zij waren ploegmaats bij FC Twente.”

Het typeert misschien wel het best hoe Rigaux werkte: relaties opbouwen, contacten onderhouden en geduldig dossiers voorbereiden.