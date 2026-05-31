Johan Walckiers
De Bruyne over zijn WK-rol en familie: "Thibaut, Romelu, ik en in mindere mate Youri"
Kevin De Bruyne trekt met duidelijke ambities richting het WK en beseft dat de spotlights opnieuw volop op hem gericht zullen staan. De spelmaker van de Rode Duivels verwacht fit aan het toernooi te beginnen en is klaar om zijn verantwoordelijkheid binnen de Belgische selectie op te nemen.

Dat de aandacht opnieuw vooral naar de ervaren leiders zal gaan, hoeft voor De Bruyne niet uitgelegd te worden. Hij weet dat supporters en media hun blik automatisch richten op de grote namen binnen de nationale ploeg.

“Het is onvermijdelijk zo dat er naar mij, Romelu en Thibaut gekeken zal worden op het WK, en in mindere mate ook naar Youri”, vertelde De Bruyne in aanloop naar het toernooi bij Het Nieuwsblad.

Voor de middenvelder is die druk allerminst iets nieuws. Door zijn jarenlange status als sterkhouder bij de Rode Duivels én op clubniveau heeft hij geleerd om met verwachtingen om te gaan. “Ik ben dat gewoon, dat is niet erg”, klinkt het nuchter bij De Bruyne.

De ervaren Rode Duivel ziet voor zichzelf, Romelu Lukaku en Thibaut Courtois dan ook een duidelijke taak weggelegd binnen de selectie. Niet alleen op het veld, maar ook in de kleedkamer wil de ervaren generatie haar verantwoordelijkheid nemen.

“Wij zullen de ploeg bij de hand nemen, ons best doen en onze eerlijke mening geven, ook als het minder gaat”, aldus De Bruyne.

Blij dat de familie naar VS mag komen

Naast het sportieve luik kijkt De Bruyne ook uit naar een meer persoonlijk aspect van het WK. De Belgische voetbalbond plant verschillende familiedagen op het basiskamp in Seattle, iets waar de spelmaker veel belang aan hecht. Zijn gezin zal afzakken naar Amerika, al is niet iedereen even grote voetbalfan in huis.

“Mijn gezin komt af. Hier op de KDB Cup zijn de jongens er ook bij”, vertelde De Bruyne over zijn zonen Rome en Mason Milian. “Zij vinden voetbal leuk, maar ik ga hen niet pushen. Mijn dochter had er geen zin in, ze is thuis gebleven”, lachte De Bruyne. “Ze heeft groot gelijk.”

Toch kijkt hij ernaar uit om zijn familie tijdens het WK dicht bij zich te hebben. Door de overvolle kalender van profvoetballers zijn zulke momenten volgens hem zeldzaam. “Wij voetballers hebben niet zoveel ruimte om leuke dingen met de kinderen te doen, de agenda zit altijd bomvol”, besloot De Bruyne. “In die context is hun aanwezigheid altijd leuk. Zij gaan genieten van het WK, en ik zal mijn ding proberen doen.”

