Transfer onvermijdelijk voor Rode Duivel na nieuwe ontgoocheling

Lucas Stassin en AS Saint-Étienne zullen niet promoveren naar de Ligue 1. In de barrages gingen ze onderuit tegen OGC Nice. En dat zal ook zijn gevolgen hebben voor Stassin zelf, zo blijkt ondertussen uit Franse bronnen.

Vrijdagavond streden twee historische clubs uit de Franse competitie om het recht om volgend seizoen op het hoogste niveau te spelen. OGC Nice, 16e in Ligue 1 en naar de barrage voor behoud verwezen, nam het op tegen AS Saint-Étienne, dat de promotieplay-offs vanuit Ligue 2 had gewonnen.

Er stond ook een Belgisch onderonsje op het veld: Charles Vanhoutte, die bij de aftrap op de bank zat, en Lucas Stassin, die in de basis stond. Nice trok ruim aan het langste eind. De Adelaars hadden weinig moeite met de Groenen: 4-1. De heenmatch, dinsdag in Geoffroy-Guichard, was op 0-0 geëindigd.

Saint-Étienne bezwijkt in de slotminuten

Bij de rust was alles nog mogelijk: 0-0. Daarna regende het goals: Jonathan Clauss opende in de 61e minuut de score. Zuriko Davitashvili bracht met een strafschop in de 78e opnieuw spanning in de match, maar ASSE stortte helemaal in het slot in. Boudache maakte er 2-1 van in de 80e, waarna Elye Wahi met treffers in de 86e en 90e+1 de suspense de nek omwrong.

Stassin stond aan de aftrap, maar kon weinig uitrichten en werd op een vrij gemiddelde wedstrijd getrakteerd. Dit resultaat weegt wel zwaar door voor zijn toekomst. De Belg, goed voor 11 goals in 31 duels in Ligue 2, zal zo goed als zeker geen seizoen langer in de wachtkamer van de Franse elite blijven.

Een onvermijdelijk vertrek voor Lucas Stassin

Na de degradatie van de Groenen naar de Ligue 2 hoopte Lucas Stassin al op een vertrek. Verschillende clubs uit Ligue 1 toonden interesse en met sommige werd zelfs vergevorderd gepraat. Maar de financiële eisen van Saint-Étienne, dat zijn jonge Belgische goalgetter absoluut wilde houden om meteen weer te promoveren, lagen erg hoog.





In de loop van de zomer dreef ASSE de vraagprijs nog op; Stassin bleef uiteindelijk, omdat geïnteresseerde clubs weigerden het bedrag (ongeveer 30 tot 40 miljoen euro) te betalen dat de club uit Saint-Étienne vroeg. Een flinke tegenvaller voor de Belg, die het WK 2026 op het oog had en wist dat het in Ligue 2 erg moeilijk zou worden om Rudi Garcia te overtuigen.

Stassin ligt onder contract tot juni 2028

Ondanks wisselvallige prestaties kreeg Lucas Stassin in maart, tijdens de laatste stage voor de definitieve selectie, toch zijn kans. Hij deed het niet slecht, maar de ex-Anderlecht-spits miste uiteindelijk de boot: Matias Fernandez-Pardo, bij Lille opnieuw centraal geposteerd, gaat wel mee naar het WK 2026. Had Stassin in Ligue 1 gespeeld, dan had hij die eer misschien wél gekregen. We zullen het nooit weten, maar één ding lijkt zeker: de spits van Saint-Étienne blijft niet in de Ligue 2 met zijn ploeg.

Stassin ligt bij Saint-Étienne onder contract tot 2028. Zijn marktwaarde bedraagt momenteel 15 miljoen euro, een vertrek zal dus waarschijnlijk goedkoper zijn dan wat de club vorige zomer vroeg, en dat zonder dat de spits erin slaagde de club terug naar boven te loodsen. Een verloren gok voor ASSE?