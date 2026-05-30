Peter Vandenbempt spreekt klare taal over JPL: “Twee of liefst vier clubs naar tweede klasse”

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Die financiële voordelen zijn volgens hem ondertussen grotendeels verdwenen. De inkomsten uit televisierechten staan onder druk en verschillende politieke beslissingen zorgen ervoor dat clubs moeten besparen. Dat heeft volgens Vandenbempt een negatieve impact op het algemene niveau van de competitie

Probleem ligt niet bij Club Brugge en Union

Opvallend is dat Vandenbempt de sterk presterende clubs niet verantwoordelijk acht voor de huidige situatie. Integendeel, hij neemt het op voor landskampioen Club Brugge en vicekampioen Union.

“Club Brugge en Union zijn niet verantwoordelijk voor de bloedarmoede in ons voetbal”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Ook Sint-Truiden krijgt lof van de commentator voor de behaalde resultaten en het aantrekkelijke voetbal dat de Limburgers brachten.

Volgens Vandenbempt moeten de oorzaken elders gezocht worden, meer bepaald bij enkele traditionele topclubs die al geruime tijd worstelen met sportieve of financiële problemen.

Harde woorden voor Anderlecht, Antwerp en Gent

Vooral de situatie bij enkele grote clubs baart hem zorgen. Anderlecht krijgt kritiek vanwege de tegenvallende resultaten en defensieve problemen. “Nooit meer tegengoals, nooit vaker verloren”, merkt hij op.

Ook Antwerp ontsnapt niet aan zijn analyse. De Great Old wordt volgens Vandenbempt “comateus gehouden door het gepoker van Paul Gheysens”. Daarnaast verwijst hij naar KAA Gent, dat volgens hem vaker opvalt buiten het veld dan erop. Die problemen wegen volgens hem zwaar op het imago en het niveau van de Belgische competitie.

Terug naar minder clubs?

De discussie over een eventuele terugkeer van de play-offs blijft intussen voortduren. Clubbestuurders zoals Mehdi Bayat en Sam Baro blijven pleiten voor een nieuwe hervorming, maar volgens Vandenbempt lijkt die strijd voorlopig verloren.

Zijn conclusie is duidelijk. België zou volgens hem beter opnieuw kiezen voor een kleinere eliteafdeling. “Gewoon een kwestie van twee of liefst vier clubs ervan te overtuigen om weer in tweede klasse te gaan spelen”, klinkt het.

Een uitspraak die ongetwijfeld opnieuw voor discussie zal zorgen binnen het Belgische profvoetbal. Als je dat wil doorvoeren en je wil bijvoorbeeld ook twee ploegen laten promoveren uit de Challenger Pro League, dan moet je in zijn beste scenario in één keer zes ploegen laten degraderen.

Als dat na dit reguliere seizoen 2025-2026 had moeten gebeuren, dan mochten Dender, La Louvière, Cercle Brugge, Zulte Waregem, OH Leuven en Charleroi een reeks lager gaan spelen. Antwerp had in dat scenario 1 puntje over om het behoud af te dwingen.

Het lijkt onmogelijk om vier ploegen uit de Jupiler Pro League te vinden die vrijwillig de beslissing zouden nemen om te degraderen naar de Challenger Pro League. Zelfs een jaartje in tweede klasse is voor veel ploegen een financiële kater.

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Bork Bork over Peter Vandenbempt spreekt klare taal over JPL: "Twee of liefst vier clubs naar tweede klasse" Caesar Cyriel Caesar Cyriel over Ruben Van Gucht verdeelt de meningen: "Werk nooit nog met hem samen" Meut Meut over Wat doet paars-wit? 'Bod van 12 miljoen euro op komst voor Anderlecht-talent' trivece trivece over Antwerp wil minstens 100 miljoen: Gheysens werkt aan opvallende oplossing Christophe De Geyter Christophe De Geyter over KAA Gent krijgt laatste kans op Europa: ook Rik De Mil moet puzzelen voor clash tegen Genk TIGERMANIA TIGERMANIA over 📷 'KAA Gent zet volop in op deze nieuwe aanvaller' mantoch mantoch over Beerschot heeft knoop doorgehakt over Mo Messoudi Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Dit zijn de vier absolute floptransfers in de JPL volgens Hein Vanhaezebrouck Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Bayern München en Kompany zien kans op topdeal, maar Real Madrid loert mee Christophe De Geyter Christophe De Geyter over KAA Gent mikt hoog de komende jaren: "Waar we binnen vijf jaar gaan staan?"
