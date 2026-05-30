Peter Vandenbempt spreekt klare taal over JPL: “Twee of liefst vier clubs naar tweede klasse”

Die financiële voordelen zijn volgens hem ondertussen grotendeels verdwenen. De inkomsten uit televisierechten staan onder druk en verschillende politieke beslissingen zorgen ervoor dat clubs moeten besparen. Dat heeft volgens Vandenbempt een negatieve impact op het algemene niveau van de competitie

Probleem ligt niet bij Club Brugge en Union

Opvallend is dat Vandenbempt de sterk presterende clubs niet verantwoordelijk acht voor de huidige situatie. Integendeel, hij neemt het op voor landskampioen Club Brugge en vicekampioen Union.

“Club Brugge en Union zijn niet verantwoordelijk voor de bloedarmoede in ons voetbal”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Ook Sint-Truiden krijgt lof van de commentator voor de behaalde resultaten en het aantrekkelijke voetbal dat de Limburgers brachten.

Volgens Vandenbempt moeten de oorzaken elders gezocht worden, meer bepaald bij enkele traditionele topclubs die al geruime tijd worstelen met sportieve of financiële problemen.

Harde woorden voor Anderlecht, Antwerp en Gent

Vooral de situatie bij enkele grote clubs baart hem zorgen. Anderlecht krijgt kritiek vanwege de tegenvallende resultaten en defensieve problemen. “Nooit meer tegengoals, nooit vaker verloren”, merkt hij op.

Ook Antwerp ontsnapt niet aan zijn analyse. De Great Old wordt volgens Vandenbempt “comateus gehouden door het gepoker van Paul Gheysens”. Daarnaast verwijst hij naar KAA Gent, dat volgens hem vaker opvalt buiten het veld dan erop. Die problemen wegen volgens hem zwaar op het imago en het niveau van de Belgische competitie.



Lees ook... Dit zijn de vier absolute floptransfers in de JPL volgens Hein Vanhaezebrouck›

Terug naar minder clubs?

De discussie over een eventuele terugkeer van de play-offs blijft intussen voortduren. Clubbestuurders zoals Mehdi Bayat en Sam Baro blijven pleiten voor een nieuwe hervorming, maar volgens Vandenbempt lijkt die strijd voorlopig verloren.

Zijn conclusie is duidelijk. België zou volgens hem beter opnieuw kiezen voor een kleinere eliteafdeling. “Gewoon een kwestie van twee of liefst vier clubs ervan te overtuigen om weer in tweede klasse te gaan spelen”, klinkt het.

Een uitspraak die ongetwijfeld opnieuw voor discussie zal zorgen binnen het Belgische profvoetbal. Als je dat wil doorvoeren en je wil bijvoorbeeld ook twee ploegen laten promoveren uit de Challenger Pro League, dan moet je in zijn beste scenario in één keer zes ploegen laten degraderen.

Als dat na dit reguliere seizoen 2025-2026 had moeten gebeuren, dan mochten Dender, La Louvière, Cercle Brugge, Zulte Waregem, OH Leuven en Charleroi een reeks lager gaan spelen. Antwerp had in dat scenario 1 puntje over om het behoud af te dwingen.

Het lijkt onmogelijk om vier ploegen uit de Jupiler Pro League te vinden die vrijwillig de beslissing zouden nemen om te degraderen naar de Challenger Pro League. Zelfs een jaartje in tweede klasse is voor veel ploegen een financiële kater.