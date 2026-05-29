📷 'Club Brugge kan haast niet anders dan hem laten gaan: in beeld voor buitenlandse transfer'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Cisse Sandra lijkt komende zomer opnieuw voor een belangrijke keuze in zijn carrière te staan. De middenvelder van Club Brugge wordt gelinkt aan een transfer naar Nederland, waar hij geen onbekende is.

Sparta Rotterdam volgt situatie op de voet

Volgens verschillende bronnen staat Cisse Sandra op het verlanglijstje van Sparta Rotterdam. De Rotterdamse club ziet in de 21-jarige Belg een interessante versterking voor het middenveld. Sandra heeft ondanks zijn jonge leeftijd al de nodige ervaring opgedaan en kent het Nederlandse voetbal bovendien goed.

Een overstap naar de Eredivisie zou daarom een logische volgende stap kunnen zijn. Sparta staat bekend als een club waar jonge spelers kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen en zich in de kijker te spelen voor een volgende transfer.

Weinig perspectief op een basisplaats bij Club Brugge

Voor Sandra lijkt de concurrentie bij Club Brugge ook volgend seizoen bijzonder groot te blijven. Daardoor oogt de kans klein dat hij zich zal kunnen opwerken tot een vaste basisspeler in het eerste elftal.

Dat maakt de komende transferperiode extra interessant. Hoewel zijn contract niet meteen afloopt, kan Club Brugge zich stilaan de vraag stellen of dit niet het juiste moment is om de speler te verkopen. Een transfer zou zowel sportief als financieel een logische oplossing kunnen zijn. Zoals het vaak klinkt in dergelijke dossiers: het ideale moment om te verkopen.

Nederlandse ervaring als extra troef

Sandra hoeft zich alvast niet aan te passen aan het Nederlandse voetbal. Eerder kwam hij al uit voor Excelsior en Willem II, waar hij waardevolle ervaring opdeed. Die passages maakten duidelijk dat hij zich comfortabel voelt in de Nederlandse competitie en speelstijl.

Voor Sparta Rotterdam is dat een belangrijk voordeel. Spelers die de competitie al kennen, hebben doorgaans minder tijd nodig om zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving.

Contract tot 2027, marktwaarde van 1,5 miljoen euro

Club Brugge heeft nog een sterke onderhandelingspositie. Sandra ligt immers vast tot medio 2027. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer 1,5 miljoen euro.

Daardoor zal een geïnteresseerde club met een degelijk bod moeten komen. Of Sparta Rotterdam daadwerkelijk doorzet, valt nog af te wachten, maar de naam van Cisse Sandra duikt alvast nadrukkelijk op in de Nederlandse transfergeruchten. Een vertrek uit Brugge lijkt deze zomer in elk geval een realistisch scenario.

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Sandra - Himpe

Dit zijn de vier absolute floptransfers in de JPL volgens Hein Vanhaezebrouck

