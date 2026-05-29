Vincent Kompany wil Bayern München versterken met een zeer ervaren ex-ploegmaat

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
Bayern München wil zijn kern versterken na een sterk seizoen in Duitsland. Vincent Kompany zou gecharmeerd zijn van het profiel van een voormalige ploegmaat bij Manchester City, die deze zomer transfervrij op te pikken is.

John Stones verlaat Manchester City deze zomer zodra zijn contract afloopt. De Engelse verdediger staat op de radar van meerdere Europese clubs en volgens Daily Sport is ook Bayern München van Vincent Kompany geïnteresseerd.

Terug samen met Vincent Kompany?

De Duitse kampioen is gecharmeerd door zijn profiel. Kompany kent Stones bovendien door en door: beide verdedigers speelden meerdere seizoenen samen bij Manchester City. Op het veld vormden ze een sterk duo en die band zou in de gesprekken een rol kunnen spelen.

Stones heeft op zijn 32ste nog altijd een sterke reputatie in Engeland, al kampte hij de voorbije seizoenen wel met verschillende blessures. Zijn marktwaarde wordt geschat op zo'n 15 miljoen euro. Voor Bayern kan het binnenhalen van een speler met zoveel ervaring, en dan nog eens transfervrij, een interessante opportuniteit zijn.

Champions League-tik in de halve finale

De club uit Beieren wil de kern versterken na een bijzonder geslaagd seizoen. Bayern won de Bundesliga, de Duitse beker en de Duitse Supercup. Maar de nederlaag tegen PSG in de halve finale van de Champions League maakte duidelijk dat er extra versterking nodig is om ook die prijs te kunnen pakken.

Concurrentie voor Bayern München

Bayern is niet de enige club die Stones volgt. Everton, FC Barcelona en Coventry houden zijn situatie eveneens in de gaten. Stones verlaat Manchester City nadat hij dit seizoen opnieuw de FA Cup en de Carabao Cup wist te winnen. Zijn rustige uitstraling en sterke opbouw passen in het plaatje van Kompany, die meer ervaring in zijn defensie wil brengen.

Destijds een recordtransfer

Stones trok in 2016 van Everton naar Manchester City voor ongeveer 55,6 miljoen euro. Toen was dat één van de hoogste bedragen ooit betaald voor een verdediger. Ondanks die forse som bezweek hij niet onder de druk en vervulde hij tien jaar lang zijn rol bij City.

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/05: Himpe

Enkel nog wachten op de officiële bevestiging: Club NXT verliest kapitein aan Standard, dit zijn de details

Antwerp wil minstens 100 miljoen: Gheysens werkt aan opvallende oplossing

KV Kortrijk bevestigt contractverlenging maar verhuurt spits meteen aan Lierse

Terugkeer naar België of niet? 'NAC Breda heeft knoop doorgehakt over Carl Hoefkens'

Vincent Kompany krijgt grote lof vanuit wel heel onverwachte Belgische hoek

Blijft Christian Burgess langer bij Union SG? CEO Philippe Bormans komt met uitleg

Wat doet paars-wit? 'Bod van 12 miljoen euro op komst voor Anderlecht-aanvaller'

Club Brugge zit met dilemma: stevige aankoop kan Ivan Leko maar niet overtuigen op training

Rik Verheye verklapt de ambitie van Sporting Hasselt en spreekt over de moeilijke momenten

Garcia laat niets aan toeval over: Rode Duivels krijgen ref-rapport voor elke WK-match

Lukaku rekent hard af met Tedesco: “We wisten vanaf het begin dat dit niet zou werken, vraag maar aan Kevin”

Met deze speler heeft KV Mechelen goud in handen: "Basisspeler bij Atlético Madrid"

Verdediging Herman Van Holsbeeck is formeel: "Schending van het geheim!"

Ondanks de straks nog véél vettere bankrekening: de zomer van Club Brugge wordt er niet makkelijker op

U beslist: welke spelers horen in het dreamteam van de Jupiler Pro League 2025-2026?

Stevig signaal bij Standard met langetermijnsvisie: Vincent Euvrard tekent contractverlenging

Dévy Rigaux haalde bij Club Brugge zijn gelijk met miljoenentransfer die uitgelachen werd: "Verkeerd gebruikt"

Anderlecht investeert in toekomst van 16-jarige verdediger

Club Brugge richt pijlen op 18-jarige mogelijke vervanger voor Joaquin Seys

Miljoenentransfer op komst voor Union SG: 'Sterkhouder zegt ja tegen topclub'

"Hij is in vorm hé": dit laat Romelu Lukaku zien in eerste wedstrijd bij Rode Duivels in aanloop naar WK

DONE DEAL: Anderlecht gelooft volop in de jeugd en pakt uit met driejarig contract

🎥 Opnieuw ophef rond Neymar, meteen na aankomst bij nationale ploeg

DONE DEAL: Union SG haalt uit en heeft eerste aanwinst nu al binnen, compleet in de eigen stijl

Belgische voetbalbond neemt vlak voor WK stevig besluit over Vincent Mannaert

Domper voor de jonge Belgen tegen topland, wat is er nog mogelijk op het EK? De scenario's

Matias Fernandez-Pardo over concurrentie met Lukaku, Hein en mogelijkheid voor... Argentijnse nationale ploeg Interview

Toch niet opnieuw? Groot Belgisch talent kiest ... voor Congo

Matias Fernandez-Pardo verklaart voor eerste keer de echte reden waarom hij voor België koos

Nieuwe kans voor Club Brugge of Anderlecht? Sterkhouder Westerlo verlaat de club

Verrassing: 'Standard wil voormalige jeugdspeler (ex-STVV en Mechelen) plots terughalen'

'RSC Anderlecht wakkert aandacht voor spits aan en komt dichter bij handtekening'

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/05: Scherpen

Stijn Stijnen haalt uit naar fans Gent én verklapt welke verrassende Club-speler beste ooit was op training

Berchem Sport niet tevreden met reeksindelingen in derde afdeling

