Vincent Kompany wil Bayern München versterken met een zeer ervaren ex-ploegmaat

Bayern München wil zijn kern versterken na een sterk seizoen in Duitsland. Vincent Kompany zou gecharmeerd zijn van het profiel van een voormalige ploegmaat bij Manchester City, die deze zomer transfervrij op te pikken is.

John Stones verlaat Manchester City deze zomer zodra zijn contract afloopt. De Engelse verdediger staat op de radar van meerdere Europese clubs en volgens Daily Sport is ook Bayern München van Vincent Kompany geïnteresseerd.

Terug samen met Vincent Kompany?

De Duitse kampioen is gecharmeerd door zijn profiel. Kompany kent Stones bovendien door en door: beide verdedigers speelden meerdere seizoenen samen bij Manchester City. Op het veld vormden ze een sterk duo en die band zou in de gesprekken een rol kunnen spelen.

Stones heeft op zijn 32ste nog altijd een sterke reputatie in Engeland, al kampte hij de voorbije seizoenen wel met verschillende blessures. Zijn marktwaarde wordt geschat op zo'n 15 miljoen euro. Voor Bayern kan het binnenhalen van een speler met zoveel ervaring, en dan nog eens transfervrij, een interessante opportuniteit zijn.

Champions League-tik in de halve finale

De club uit Beieren wil de kern versterken na een bijzonder geslaagd seizoen. Bayern won de Bundesliga, de Duitse beker en de Duitse Supercup. Maar de nederlaag tegen PSG in de halve finale van de Champions League maakte duidelijk dat er extra versterking nodig is om ook die prijs te kunnen pakken.

Concurrentie voor Bayern München

Bayern is niet de enige club die Stones volgt. Everton, FC Barcelona en Coventry houden zijn situatie eveneens in de gaten. Stones verlaat Manchester City nadat hij dit seizoen opnieuw de FA Cup en de Carabao Cup wist te winnen. Zijn rustige uitstraling en sterke opbouw passen in het plaatje van Kompany, die meer ervaring in zijn defensie wil brengen.





Destijds een recordtransfer

Stones trok in 2016 van Everton naar Manchester City voor ongeveer 55,6 miljoen euro. Toen was dat één van de hoogste bedragen ooit betaald voor een verdediger. Ondanks die forse som bezweek hij niet onder de druk en vervulde hij tien jaar lang zijn rol bij City.