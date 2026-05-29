Rik Verheye verklapt de ambitie van Sporting Hasselt en spreekt over de moeilijke momenten

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Sporting Hasselt heeft het geflikt. In tweede zit kregen ze hun licentie voor het Belgisch profvoetbal en dus mogen ze volgend seizoen aantreden in de Challenger Pro League. Op die manier maken ook de sterke mannen Rik Verheye en Sam Kerkhofs hun debuut in het profvoetbal.

Het doel van het project van De Spor was van meet af aan duidelijk: het Belgisch profvoetbal halen. Sportief was het afgelopen seizoen een groot succes en uiteindelijk werd ook een licentie gehaald, waardoor we volgend seizoen Hasselt in de Challenger Pro League zien.

Toch liep het niet van een leien dakje afgelopen seizoen, wat ook duidelijk wordt in het nieuwe seizoen van de documentairereeks over de club - wat dat betreft is het verschil tussen Sporting Hasselt en Wrexham niet eens zo groot.

Is Sporting Hasselt klaar voor de Challenger Pro League?

In het seizoen 2023-2024 won Hasselt nog de eindronde in de Tweede Amateurklasse, vorig seizoen werden ze al derde in de Eerste Amateurklasse en nu volgde een kampioenschap én de promotie naar de Challenger Pro League.

Wacht binnen enkele jaren ook de Jupiler Pro League? Bij Hasselt willen ze voorlopig niet té hoog van de toren blazen. Stap voor stap lijkt het devies, zo ook bij Rik Verheye die te gast was in De Tafel van Gert om te spreken over het nieuwe seizoen van De Spor XL.

De Jupiler Pro League is nog niet voor meteen

"De titel was het doel binnen de drie seizoenen en dat is nu gebeurd. De Jupiler Pro League? Wellicht ooit, maar nu is het zaak om een gezonde club te zijn en ons te handhaven in het profvoetbal. De licentievoorwaarden zijn zeer streng", aldus Verheye. "Vorig seizoen konden we het nog niet doen, omdat we geen tijd hadden om de licentie in orde te brengen."

Verheye zelf was onder meer door de opnames voor het nieuwe seizoen van Nonkels meermaals niet aanwezig bij de club. Dat zorgde wel voor wat spanningen: "Ik woon aan de andere kant van het land en ik maakte heel vaak de oversteek, maar het woog wel bij momenten."

"Sam Kerkhofs loste veel op, maar op sommige momenten was het heel jammer dat ik er niet kon zijn. Het is het gevoel dat de papa niet thuis is en de kinderen alleen laat. Je kan het ook niet loslaten, je mag dat niet onderschatten. Je kan zeggen dat je er een weekend niet wil mee bezig zijn, maar je bent er continu mee bezig."

Rik Verheye heeft rustige ambities met Sporting Hasselt

"De ambities voor volgend jaar? Gewoon meedraaien op het gemak en onze plaats proberen te vinden in de reeks. Onze kern is nog niet rond, er komen nog een paar nieuwe spelers bij. We willen een gezond seizoen draaien in de Challenger Pro League."

"Doorgroeien naar de Jupiler Pro League? Of er plek voor is? Op dit moment is het schier onmogelijk. Het is niet iets waar we op dit moment mee bezig zijn in ieder geval. Ooit tegen Club Brugge spelen? Dat wordt dan dubbel recht springen, er zouden geen verliezers zijn dan."

