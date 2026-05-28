"Niet Anderlecht": Vanhaezebrouck zegt welke JPL-ploeg het hardst teleurstelde

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
"Niet Anderlecht": Vanhaezebrouck zegt welke JPL-ploeg het hardst teleurstelde
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Volgens Hein Vanhaezebrouck was niet RSC Anderlecht, maar wel Royal Antwerp FC dé grootste teleurstelling van het voorbije Jupiler Pro League-seizoen. Ook Cercle Brugge en OH Leuven ontsnappen niet aan kritiek.

Antwerp stelde het meest teleur

Voor Vanhaezebrouck was Antwerp de grootste ontgoocheling van het seizoen. De club begon de jaargang met hoge verwachtingen, maar slaagde er nooit in om echt mee te strijden voor de prijzen. Onder twee verschillende trainers bleef de ploeg onder haar niveau presteren.

“Antwerp, dat onder twee verschillende trainers zwaar teleurstelde”, zegt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad als antwoord op de vraag welke ploeg het hardst teleurstelde tijdens het voorbije seizoen in de Jupiler Pro League.

De Great Old eindigde uiteindelijk buiten de absolute topplaatsen en kon geen vervolg breien aan de successen van de voorbije seizoenen, toen het nog kampioen werd en een beker won. Zelfs in de Europe Play-offs kon de ploeg uiteindelijk geen potten breken.

Nochtans beschikt Antwerp nog altijd over een ervaren kern met spelers die de top van België kennen. De verwachtingen lagen dan ook hoger dan wat uiteindelijk werd getoond op het veld. Maar zover kwam het dus helemaal niet voor de sinjoren.

Anderlecht presteerde volgens verwachtingen

Opvallend is dat Vanhaezebrouck Anderlecht niet als teleurstelling ziet. Paars-wit eindigde als vierde in de competitie en verloor de bekerfinale van Royale Union SG.

Lees ook... Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst

“De vierde plaats is hun niveau en een bekerfinale verliezen van Union is normaal”, klinkt het scherp. Daarmee verwijst Vanhaezebrouck naar het verschil in stabiliteit en prestaties tussen beide clubs dit seizoen.

Anderlecht begon met ambitie aan het seizoen, maar kende opnieuw wisselvallige prestaties. Hoewel er momenten waren waarop de Brusselaars leken mee te doen voor de titel, bleek de kloof met Union en Club Brugge KV uiteindelijk te groot.

Ook Genk ontsnapt aan kritiek van Vanhaezebrouck

Vanhaezebrouck spaart ook KRC Genk niet, al noemt hij de Limburgers geen echte ontgoocheling van dit seizoen in de Jupiler Pro League, ook al lagen de verwachtingen in Limburg duidelijk hoger. Genk speelde een groot deel van het seizoen aantrekkelijk voetbal en bleef lang meedraaien bovenin het klassement.

Volgens Vanhaezebrouck werd het seizoen echter pas echt gered dankzij de barragematch voor Europees voetbal. “Een seizoen mét Europees voetbal tot maart is gered door die barragematch, weliswaar dankzij Standard”, zegt hij daarover.

Voor een club met de ambities en mogelijkheden van Genk lag de lat nochtans hoger dan enkel Europees voetbal afdwingen.

Cercle Brugge en OHL ver onder de verwachtingen

Ook Cercle Brugge en Oud-Heverlee Leuven krijgen kritiek van Vanhaezebrouck. Cercle beleefde een moeilijk seizoen en flirtte lange tijd met de play-downs, ondanks de Europese campagne eerder in het seizoen.

“Cercle Brugge stevende een heel seizoen op de play-downs af”, aldus Vanhaezebrouck. De Bruggelingen konden hun prestaties van vorig seizoen nooit bevestigen en eindigden uiteindelijk in de onderste regionen van het klassement.

Bij OH Leuven ziet Vanhaezebrouck vooral een gebrek aan rendement. “Daar moet meer te halen zijn uit die grote en goedbetaalde kern”, klinkt het. OHL bleef opnieuw hangen in de middenmoot en slaagde er niet in om echt mee te strijden voor de play-offs.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp
Hein Vanhaezebrouck

Meer nieuws

Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke

Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke

07:20
1
De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten

De clubleiding heeft dagenlang nagedacht: Pocognoli weet waar hij moet aan verwachten

08:39
Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

Hoe gaat het met 'de onvervangbare Rode Duivel'? Dit is de stand van zaken in revalidatie

08:20
Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst

Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst

16:00
21
📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe doelman beet

📷 OFFICIEEL Sporting Hasselt heeft nieuwe doelman beet

08:00
Na afscheid in mineur: Teklak maakt balans op van Hazard bij Anderlecht

Na afscheid in mineur: Teklak maakt balans op van Hazard bij Anderlecht

21:30
4
Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen'

Bliksemvertrek bij Club Brugge, miljoenen stromen binnen: 'Nu al medische testen'

07:40
50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag?

50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag?

19:50
10
Jacky Mathijssen heeft duidelijk advies voor KRC Genk na minder seizoen

Jacky Mathijssen heeft duidelijk advies voor KRC Genk na minder seizoen

18:45
🎥 Deze BV zat zondag in het pak van de mascotte van de Jupiler Pro League

🎥 Deze BV zat zondag in het pak van de mascotte van de Jupiler Pro League

21:00
Crystal Palace wint de finale van de Conference League

Crystal Palace wint de finale van de Conference League

22:58
1
Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom

Na een sterk seizoenseinde bij Club Brugge: Hugo Siquet zit nog met een droom

22:30
'Deze ploeg wil Yari Verschaeren deze zomer transfervrij binnenhalen'

'Deze ploeg wil Yari Verschaeren deze zomer transfervrij binnenhalen'

20:20
1
📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers'

📷 'Zullen de fans daar blij mee zijn? Anderlecht zet opvallende naam op verlanglijstje trainers'

20:08
3
KRC Genk krijgt eindelijk duidelijkheid over Zakaria El Ouahdi

KRC Genk krijgt eindelijk duidelijkheid over Zakaria El Ouahdi

17:30
1
"Dat zou een hele zure zijn": dit wil Mignolet echt niet meemaken na zijn afscheid

"Dat zou een hele zure zijn": dit wil Mignolet echt niet meemaken na zijn afscheid

22:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Sibierski - García Junyent - Yamamoto

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/05: Sibierski - García Junyent - Yamamoto

20:08
Vijf tot zes nieuwe spelers: 'Anderlecht opent mercato met stevig budget en kijkt naar deze twee aanvallers'

Vijf tot zes nieuwe spelers: 'Anderlecht opent mercato met stevig budget en kijkt naar deze twee aanvallers'

17:05
12
Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard?

Is dit het vierde en laatste seizoen van Marlon Fossey bij Standard?

20:40
3
OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat

OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat

14:45
18
Charleroi komt met groot nieuws over Kevin Van Den Kerkhof

Charleroi komt met groot nieuws over Kevin Van Den Kerkhof

18:30
Wat zijn de ambities van Standard volgend seizoen? "Dan eindig je in de top 5"

Wat zijn de ambities van Standard volgend seizoen? "Dan eindig je in de top 5"

19:00
"Dat heeft me wellicht mijn carrière bij Standard gekost": Anthony Moris gaat in detail over Roland Duchâtelet

"Dat heeft me wellicht mijn carrière bij Standard gekost": Anthony Moris gaat in detail over Roland Duchâtelet

18:50
1
Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

Romelu Lukaku, de "Vincent Kompany van 2018" voor de Rode Duivels op het WK

18:40
1
Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog

Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog

18:00
13
Een langs de achterdeur, anderen door de grote poort: leegloop dreigt bij Club Brugge Analyse

Een langs de achterdeur, anderen door de grote poort: leegloop dreigt bij Club Brugge

17:15
2
Details en cijfers: hoe groot is de schade op Sclessin na de incidenten bij Standard-Charleroi?

Details en cijfers: hoe groot is de schade op Sclessin na de incidenten bij Standard-Charleroi?

17:30
4
"Dit jaar was niet makkelijk": Jérémy Taravel richt zich tot Anderlecht-fans na moeilijk seizoen

"Dit jaar was niet makkelijk": Jérémy Taravel richt zich tot Anderlecht-fans na moeilijk seizoen

12:20
1
Promovendus droomt luidop: "Tegen Club Brugge, tegen Anderlecht... en winnen van Genk, absoluut!" Reactie

Promovendus droomt luidop: "Tegen Club Brugge, tegen Anderlecht... en winnen van Genk, absoluut!"

16:15
🎥 En of hij het nog kan: Dries Mertens scoort maar liefst vier keer in Napels

🎥 En of hij het nog kan: Dries Mertens scoort maar liefst vier keer in Napels

16:30
Club Brugge-speler Joaquin Seys zet puntjes op de i over persoonlijke ambities bij Rode Duivels Reactie

Club Brugge-speler Joaquin Seys zet puntjes op de i over persoonlijke ambities bij Rode Duivels

15:15
Waarom niet de Rode Duivels, maar wel Noorwegen een dark horse zijn op het komende WK Analyse

Waarom niet de Rode Duivels, maar wel Noorwegen een dark horse zijn op het komende WK

14:40
1
Verrassing van formaat: Raphael Holzhauser maakt opvallende terugkeer naar België als speler-trainer

Verrassing van formaat: Raphael Holzhauser maakt opvallende terugkeer naar België als speler-trainer

14:30
13
OFFICIEEL: Drie koppen rollen bij Dender na degradatie

OFFICIEEL: Drie koppen rollen bij Dender na degradatie

13:41
5
"Beslissing werd voor mij genomen": Kasper Schmeichel (ex-Anderlecht) zet punt achter zijn carrière

"Beslissing werd voor mij genomen": Kasper Schmeichel (ex-Anderlecht) zet punt achter zijn carrière

10:50
1
Lyra-Lierse overweegt tweede ploeg in competitie te brengen

Lyra-Lierse overweegt tweede ploeg in competitie te brengen

13:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Crystal Palace wint de finale van de Conference League JaKu JaKu over Europa is in de ban van een nieuw voetbalsprookje, mét stevige Belgische inslag Geert66 Geert66 over Na afscheid in mineur: Teklak maakt balans op van Hazard bij Anderlecht JaKu JaKu over Knaltransfer op komst? Thomas Meunier is klaar voor Club Brugge, nu blauw-zwart nog .. .. over 50.000 euro gespaard: slinkse zet van Royal Antwerp FC op slotspeeldag? Wesl Wesl over "Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van Joe Joe over Olivier Deschacht maakt RSC Anderlecht helemaal af én heeft nieuws over Marc Coucke André Coenen André Coenen over "Dat heeft me wellicht mijn carrière bij Standard gekost": Anthony Moris gaat in detail over Roland Duchâtelet L10 Oud-Heverlee Leuven fan L10 Oud-Heverlee Leuven fan over OFFICIEEL: OH Leuven zet Felice Mazzu en twee andere pionnen op straat .. .. over Een Belg als nummer één! Anderlecht, Genk, Antwerp en KV Mechelen zien talenten opduiken in wereldlijst Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved