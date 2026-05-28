"Niet Anderlecht": Vanhaezebrouck zegt welke JPL-ploeg het hardst teleurstelde

Volgens Hein Vanhaezebrouck was niet RSC Anderlecht, maar wel Royal Antwerp FC dé grootste teleurstelling van het voorbije Jupiler Pro League-seizoen. Ook Cercle Brugge en OH Leuven ontsnappen niet aan kritiek.

Antwerp stelde het meest teleur

Voor Vanhaezebrouck was Antwerp de grootste ontgoocheling van het seizoen. De club begon de jaargang met hoge verwachtingen, maar slaagde er nooit in om echt mee te strijden voor de prijzen. Onder twee verschillende trainers bleef de ploeg onder haar niveau presteren.

“Antwerp, dat onder twee verschillende trainers zwaar teleurstelde”, zegt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad als antwoord op de vraag welke ploeg het hardst teleurstelde tijdens het voorbije seizoen in de Jupiler Pro League.

De Great Old eindigde uiteindelijk buiten de absolute topplaatsen en kon geen vervolg breien aan de successen van de voorbije seizoenen, toen het nog kampioen werd en een beker won. Zelfs in de Europe Play-offs kon de ploeg uiteindelijk geen potten breken.

Nochtans beschikt Antwerp nog altijd over een ervaren kern met spelers die de top van België kennen. De verwachtingen lagen dan ook hoger dan wat uiteindelijk werd getoond op het veld. Maar zover kwam het dus helemaal niet voor de sinjoren.

Anderlecht presteerde volgens verwachtingen

Opvallend is dat Vanhaezebrouck Anderlecht niet als teleurstelling ziet. Paars-wit eindigde als vierde in de competitie en verloor de bekerfinale van Royale Union SG.



“De vierde plaats is hun niveau en een bekerfinale verliezen van Union is normaal”, klinkt het scherp. Daarmee verwijst Vanhaezebrouck naar het verschil in stabiliteit en prestaties tussen beide clubs dit seizoen.

Anderlecht begon met ambitie aan het seizoen, maar kende opnieuw wisselvallige prestaties. Hoewel er momenten waren waarop de Brusselaars leken mee te doen voor de titel, bleek de kloof met Union en Club Brugge KV uiteindelijk te groot.

Ook Genk ontsnapt aan kritiek van Vanhaezebrouck

Vanhaezebrouck spaart ook KRC Genk niet, al noemt hij de Limburgers geen echte ontgoocheling van dit seizoen in de Jupiler Pro League, ook al lagen de verwachtingen in Limburg duidelijk hoger. Genk speelde een groot deel van het seizoen aantrekkelijk voetbal en bleef lang meedraaien bovenin het klassement.

Volgens Vanhaezebrouck werd het seizoen echter pas echt gered dankzij de barragematch voor Europees voetbal. “Een seizoen mét Europees voetbal tot maart is gered door die barragematch, weliswaar dankzij Standard”, zegt hij daarover.

Voor een club met de ambities en mogelijkheden van Genk lag de lat nochtans hoger dan enkel Europees voetbal afdwingen.

Cercle Brugge en OHL ver onder de verwachtingen

Ook Cercle Brugge en Oud-Heverlee Leuven krijgen kritiek van Vanhaezebrouck. Cercle beleefde een moeilijk seizoen en flirtte lange tijd met de play-downs, ondanks de Europese campagne eerder in het seizoen.

“Cercle Brugge stevende een heel seizoen op de play-downs af”, aldus Vanhaezebrouck. De Bruggelingen konden hun prestaties van vorig seizoen nooit bevestigen en eindigden uiteindelijk in de onderste regionen van het klassement.

Bij OH Leuven ziet Vanhaezebrouck vooral een gebrek aan rendement. “Daar moet meer te halen zijn uit die grote en goedbetaalde kern”, klinkt het. OHL bleef opnieuw hangen in de middenmoot en slaagde er niet in om echt mee te strijden voor de play-offs.