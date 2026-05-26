'Sibierski wil binnenkomen met héél straffe stoot en voormalig publiekslieveling terughalen naar Anderlecht'

Manuel Gonzalez
Antoine Sibierski heeft de opdracht gekregen om RSC Anderlecht opnieuw te laten meespelen om de prijzen. En de sportief directeur wil binnenkomen met een knaller. Slaagt hij erin om een voormalige publiekslieveling terug naar het Lotto Park te halen?

RSC Anderlecht werd de voorbije maanden meermaals in verband gebracht met een terugkeer van Chancel Mbemba. Vorige zomer leek een terugkeer even mogelijk, maar de Congolees koos voor Lille OSC.

Het contract van Mbemba bij Les Dogues wordt echter niet verlengd. En volgens La Voix du Nord is Anderlecht opnieuw in de dans gesprongen om de voormalige sterkhouder terug naar het Lotto Park te halen.

Antoine Sibierski wil binnenkomen met een héél straffe stoot

Het moet gezegd: het zou een straffe stoot zijn van Antoine Sibierski als hij erin slaagt om als eerste wapenfeit Mbemba terug te halen. Het zou de nieuwbakken sportief directeur meteen extra krediet opleveren bij de aanhang.

Maar ook op sportief vlak zou een terugkeer van Mbemba een meerwaarde zijn. De Congolees telt nog steeds maar 31 lentes, maar kan voor de broodnodige ervaring en leiderschap zorgen in het hart van de paars-witte defensie.

Kan RSC Anderlecht de looneisen van Chancel Mbemba inwilligen?

Al blijft het loon van Mbemba een struikelblok. Mbemba werd de voorbij seizoenen betaald door onder meer Newcastle United, FC Porto en Olympique Marseille. Aan die standaarden kan Anderlecht niet tippen.

Sibierski zal creatief moeten zijn om Mbemba binnen te halen. En héél véél tijd is er niet. Anderlecht moet midden juli klaar zijn om de poort naar de groepsfase van de Europa League open te beuken.

Anderlecht
Lille OSC
Chancel Mbemba Mangulu

Romelu Lukaku schat WK-kansen in en... geeft Domenico Tedesco dat extra duwtje onder de bus

23:00
21:00
22:30
22:02
19:40
8
21:21
20:40
1
18:20
20:20
19:00
3
20:02
17:40
19:20
18:40
14:20
17:00
18:00
13:30
17:20
16:40
2
16:20
31
15:00
1
16:00
15:30
11:00
4
14:40
2
12:34
13
12:00
9
13:00
12:40
08:30
12:20
3
07:30
14
09:30
3
10:30
6
10:15

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

