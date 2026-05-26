Is het eindelijk prijs na jaren geflirt? 'Mourinho zorgt ervoor dat deze sterspeler naar Real Madrid komt'

Real Madrid wil José Mourinho terug naar het Estadio Santiago Bernabeu halen. En in één adem kan er een einde komen aan jarenlang geflirt tussen de Spaanse grootmacht en een Spaanse sterspeler.

Wanneer wordt de terugkeer van José Mourinho naar Real Madrid wereldkundig gemaakt? Het is momenteel niet langer de vraag of The Special One zal terugkeren, maar wanneer beide partijen het nieuws officieel gaan maken.

De Spaanse media zijn er alvast zeker van: Mourinho moet de kleedkamer uitmesten en De Koninklijke opnieuw naar Spaanse én Europese prijzen leiden. En hij komt niet alleen.

Mourinho wil komen als...

Mourinho heeft er tijdens de contractonderhandelingen een erezaak van gemaakt dat Real Madrid komende zomer al gaat doorduwen voor Rodri. En Florentino Perez heeft toegegeven aan die eis. Kon de voorzitter anders? Hij zou namelijk enorm gezichtsverlies lijden als Mourinho uiteindelijk niét zou komen.

De 61-voudig Spaans international is na volgend seizoen gratis - een kolfje naar de hand van Perez - op te pikken bij Manchester City, maar Mourinho wil daar niet op wachten. Real Madrid zal in de buidel moeten tasten.

Wordt een speler met een verleden bij Atlético Madrid de nieuwe sterspeler van Real Madrid?

"Een aanbieding van een club als Real Madrid is moeilijk te weigeren" en "Mijn verleden bij Atlético Madrid zou een overstap naar Real Madrid niet in de weg staan" zijn quotes die bewijzen dat ook Rodri héél graag wil komen. De voormalige Ballon d'Or heeft er zin in.





Bovendien zorgt het vertrek van Pep Guardiola bij Manchester City voor een momentum. De aanwezigheid van de Catalaan was dé reden voor Rodri om de voorbije seizoenen aanbieden van PSG en Bayern München af te slaan.

Géén soldenverkoop bij Manchester City

Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 65 miljoen euro. De Engelse media fluisteren dat Manchester City het hard wil spelen en ook een bedrag in die grootorde zal vragen voor de sterspeler. Is de transfersoap van de zomermercato bij deze gestart?