Hans Vanaken ziet voordeel voor de Rode Duivels voor het WK voetbal

Het Belgische voetbalseizoen zit er voor Club Brugge op, maar voor Hans Vanaken is er geen tijd voor vakantie. De kapitein van blauw-zwart wordt deze week al verwacht bij de Rode Duivels.

Met een 5-0 zege tegen KAA Gent zette Club Brugge zijn 20ste landstitel nog eens stevig in de verf. Er mocht nog eens een stevig feestje worden gebouwd, maar voor drie Belgen van blauw-zwart krijgen maar een paar dagen om te recupereren.

Brandon Mechele, Joaquin Seys en Hans Vanaken zitten in de 26-koppige selectie van bondscoach Rudi Garcia. Zij zullen dus pas na het WK vakantie kunnen nemen, want ze worden al snel bij de Rode Duivels verwacht.

Vanaken deze week al verwacht bij Rode Duivels

Op 2 juni spelen de Rode Duivels al een oefenwedstrijd tegen Kroatië, op 6 juni nog een laatste vriendschappelijk wedstrijd tegen Tunesië. Op 15 juni spelen de Rode Duivels dan hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte.

"Ik zal een paar dagen rust nemen en het voetbal mentaal en fysiek even vergeten. Vanaf zaterdag is het dan al verzamelen geblazen bij de Rode Duivels", zei Hans Vanaken zondagavond in de mixed zone.

Vanaken ziet veel Rode Duivels met vertrouwen

"Ik denk dat het heel positief is dat heel veel jongens voor de prijzen hebben gespeeld in hun eigen ploeg, waardoor ze met vertrouwen naar de Rode Duivels kunnen komen. Ik denk dat we er een heel mooi WK van kunnen maken."