Hans Vanaken ziet voordeel voor de Rode Duivels voor het WK voetbal

Jeroen Deheegher
Het Belgische voetbalseizoen zit er voor Club Brugge op, maar voor Hans Vanaken is er geen tijd voor vakantie. De kapitein van blauw-zwart wordt deze week al verwacht bij de Rode Duivels.

Met een 5-0 zege tegen KAA Gent zette Club Brugge zijn 20ste landstitel nog eens stevig in de verf. Er mocht nog eens een stevig feestje worden gebouwd, maar voor drie Belgen van blauw-zwart krijgen maar een paar dagen om te recupereren. 

Brandon Mechele, Joaquin Seys en Hans Vanaken zitten in de 26-koppige selectie van bondscoach Rudi Garcia. Zij zullen dus pas na het WK vakantie kunnen nemen, want ze worden al snel bij de Rode Duivels verwacht. 

Op 2 juni spelen de Rode Duivels al een oefenwedstrijd tegen Kroatië, op 6 juni nog een laatste vriendschappelijk wedstrijd tegen Tunesië. Op 15 juni spelen de Rode Duivels dan hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. 

"Ik zal een paar dagen rust nemen en het voetbal mentaal en fysiek even vergeten. Vanaf zaterdag is het dan al verzamelen geblazen bij de Rode Duivels", zei Hans Vanaken zondagavond in de mixed zone. 

"Ik denk dat het heel positief is dat heel veel jongens voor de prijzen hebben gespeeld in hun eigen ploeg, waardoor ze met vertrouwen naar de Rode Duivels kunnen komen. Ik denk dat we er een heel mooi WK van kunnen maken." 

🎥 Pro League-awards op een rijtje: Reynders pakt twee prijzen, Club Brugge grote slokop

23:00
Romelu Lukaku doet opzienbarende belofte over zijn toekomst bij Rode Duivels

Simon Mignolet spreekt zich uit over zijn beslissing na emotioneel afscheid van Club Brugge

KWSC Lauwe slaagt er opnieuw in om een eersteklasser over de vloer te krijgen voor oefenmatch

Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid Reactie

Grote schrik voor Lionel Messi enkele weken voor het WK 2026: we weten meer

Anderlecht heeft een probleem met één van de bouwstenen voor hun nieuwe ploeg

📷 Tempo Overijse haalt ex-speler van Anderlecht en Standard binnen

Kenneth Bornauw legt het plan uit voor RSC Anderlecht

Romelu Lukaku legt frustraties helemaal bloot: "De spelers bij Rode Duivels wilden andere bondscoach"

📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

Wonderseizoen levert op: Rode Duivel Mika Godts in de voetsporen van Xavi Simons en co

Jonathan Lardot maakt het bilan op: "Dat kan je de twee blunders noemen"

Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer

WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit Analyse

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

