Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Er is deze week alweer veel gebeurd in het voetbal. Zowel in eigen land als in enkele grote competities zitten we alweer een stapje dichter bij de eindwaarheid. En dat heeft ook zijn gevolgen voor de Europese tickets.

We geven graag nog even het overzicht van de Europese tickets voor de Jupiler Pro League mee. Door de bekerwinst van Union SG is dat (derde) Europese ticket doorgeschoven naar het nummer drie uit de competitie, want de Brusselaars zijn door hun plaats in de top-2 zeker van een nog beter ticket.

  • Kampioen: Champions League (league phase): Club Brugge 
  • Tweede: Champions League (derde voorronde): Union SG
  • Derde: Europa League (play-offs): STVV
  • Vierde: Europa League (tweede voorronde): RSC Anderlecht
  • Vijfde of winnaar Europe Play-offs: Conference League (tweede voorronde): KAA Gent of KRC Genk

Club Brugge wist zich deze week tot kampioen te kronen en dus is het voor Union SG meteen zeker dat ze twee voorrondes zullen moeten gaan overleven om in de League Phase van de Champions League te raken.

Lukt dat niet, dan hebben ze wel nog het vangnet van de Europa League. Sowieso zijn ze dus zeker van Europese wedstrijden tot na Nieuwjaar 2027. Dat mag ook gezegd worden van STVV: als ze eruit gaan in de Europa League, mogen ze nog altijd naar de Conference League.

Vangnetten voor alle ploegen, behalve KAA Gent of KRC Genk

Voor RSC Anderlecht ligt dat anders. Zij moeten drie voorrondes doorspartelen en mogen daarin slechts één keer afzakken. In het beste geval gaan ze drie keer door richting League Phase van de Europa League, als ze één dubbele confrontatie verliezen wordt het de Conference League.

KAA Gent of KRC Genk moeten drie rondes overleven in de Conference League en hebben geen vangnet van een vierde Europese beker meer. Maar eerst het cruciale barrageduel op 31 mei winnen natuurlijk ...

Lees ook... "Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

Aston Villa komt met goed nieuws voor Union SG ... en niet voor STVV

Voor STVV worden het dus de play-offs van de Europa League. Door de eventuele herverdeling van de Europese plaatsen zat er vorige week nog wel eens een rechtstreeks ticket voor de League Phase van de Europa League in, maar zoveel zal het niet komen.

STVV moest daarvoor hopen dat Aston Villa de Europa League zou winnen én vijfde zou worden in de Premier League, waardoor ze naar de Champions League mogen via de Europa League en dus niet via de eigen competitie.

Sporting Lissabon profiteert van de herlocaties

Zover kwam het niet, want Aston Villa pakte ook de vierde plaats en heeft zich zo via de eigen competitie kunnen plaatsen. Geen geluk dus voor STVV, dat zo nog altijd een Europese voorronde moet gaan afwerken.

Het is wel goed nieuws voor Union SG. Sporting Clube de Portugal uit Lissabon is namelijk het team dat profiteert van de combinatie tussen de vierde plaats én het winnen van de Europa League. Aston Villa plaatste zich zo namelijk 'twee keer' voor de League Phase. 

Reekshoofdenstatus? Neen, niet voor Union SG

En dus komt er een ticket vrij, dat gaat naar Sporting Lissabon. Zij hadden van alle clubs die in aanmerking kwamen de beste coëfficiënt op de Clubranking. En dus moeten zij geen voorrondes meer afwerken. 

Op die manier verdwijnt er een grote concurrent voor Union SG in de Europese voorrondes. Tegenstanders in de voorrondes zouden dan Lyon, Bodo/Glimt, Olympiakos en Fenerbahçe kunnen worden - nog altijd zwaar, maar toch iets minder zwaar. Net als Union SG zijn ook Sparta Praag, NEC Nijmegen en Sturm Graz, Hearts of Gornik Zabrze onbeschermd.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KRC Genk

Meer nieuws

"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

"Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van

21:30
1
Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

14:10
Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

13:39
6
Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

Sam Baro komt zélf tussen na onvrede supporters met oog op duel KAA Gent tegen KRC Genk

19:20
Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

Club Brugge en Union aan het feest in ons laatste team van de week

20:20
Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

Marco Kana mocht het gaan uitleggen aan de nog tot het einde gebleven Anderlechtfans

19:00
🎥 Vanaken heeft al meteen prijs op de Pro League-awards

🎥 Vanaken heeft al meteen prijs op de Pro League-awards

21:40
WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

16:30
3
Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

15:30
3
'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

15:00
Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit Analyse

Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit

14:40
Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17

19:40
1
Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer

Twijfels groeien na vertrek van Vrancken: deze sterkhouder denkt openlijk aan transfer

18:15
📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helikopter met een missie

20:00
2
Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

Niets wordt aan het toeval overgelaten: scheidsrechters Pro League helpen Rudi Garcia richting WK

20:40
Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

10:00
4
Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid Reactie

Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid

15:45
"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

16:00
Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

17:30
2
Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

11:00
9
Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

09:00
4
Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

17:00
1
Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

15:15
8
Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

17:15
Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor

Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor

07:30
4
KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

16:15
1
'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

13:30
Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

12:15
1
STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

11:46
1
Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

12:55
1
Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

13:10
1
Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

10:30
7
Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

12:20
Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

11:45
3
Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

24/05
🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

24/05
19

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

dbr1609 dbr1609 over "Onthoofding": KRC Genk sakkert om rare kalender, Filip Joos snapt er niks van snuffel snuffel over 📷 Grootse parade voor Club Brugge, de tweede ster, emotionele woorden én een ... helicopter met een missie We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Spelers Genk en Club Brugge bezorgen België bliksemstart op EK U17 Union 60 Union 60 over "Oui, ce sont des boulettes" : Jonathan Lardot reconnaît deux grosses erreurs arbitrales durant les Playoffs Lommelaar Lommelaar over Lommel heeft nog heel grote plannen in de Jupiler Pro League: "Daar neem ik nu geen genoegen meer mee" Bickyburger Bickyburger over Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen Sead08 Sead08 over Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution" STAADBAL STAADBAL over Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen rinus michels rinus michels over Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson? jawaddedadde jawaddedadde over Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved