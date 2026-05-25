Union SG blij door resultaten in Europa, STVV iets minder en voor Gent of Genk ...

Er is deze week alweer veel gebeurd in het voetbal. Zowel in eigen land als in enkele grote competities zitten we alweer een stapje dichter bij de eindwaarheid. En dat heeft ook zijn gevolgen voor de Europese tickets.

We geven graag nog even het overzicht van de Europese tickets voor de Jupiler Pro League mee. Door de bekerwinst van Union SG is dat (derde) Europese ticket doorgeschoven naar het nummer drie uit de competitie, want de Brusselaars zijn door hun plaats in de top-2 zeker van een nog beter ticket.

Kampioen: Champions League (league phase): Club Brugge

Tweede: Champions League (derde voorronde): Union SG

Derde: Europa League (play-offs): STVV

Vierde: Europa League (tweede voorronde): RSC Anderlecht

Vijfde of winnaar Europe Play-offs: Conference League (tweede voorronde): KAA Gent of KRC Genk

Club Brugge wist zich deze week tot kampioen te kronen en dus is het voor Union SG meteen zeker dat ze twee voorrondes zullen moeten gaan overleven om in de League Phase van de Champions League te raken.

Lukt dat niet, dan hebben ze wel nog het vangnet van de Europa League. Sowieso zijn ze dus zeker van Europese wedstrijden tot na Nieuwjaar 2027. Dat mag ook gezegd worden van STVV: als ze eruit gaan in de Europa League, mogen ze nog altijd naar de Conference League.

Vangnetten voor alle ploegen, behalve KAA Gent of KRC Genk

Voor RSC Anderlecht ligt dat anders. Zij moeten drie voorrondes doorspartelen en mogen daarin slechts één keer afzakken. In het beste geval gaan ze drie keer door richting League Phase van de Europa League, als ze één dubbele confrontatie verliezen wordt het de Conference League.

KAA Gent of KRC Genk moeten drie rondes overleven in de Conference League en hebben geen vangnet van een vierde Europese beker meer. Maar eerst het cruciale barrageduel op 31 mei winnen natuurlijk ...



Aston Villa komt met goed nieuws voor Union SG ... en niet voor STVV

Voor STVV worden het dus de play-offs van de Europa League. Door de eventuele herverdeling van de Europese plaatsen zat er vorige week nog wel eens een rechtstreeks ticket voor de League Phase van de Europa League in, maar zoveel zal het niet komen.

STVV moest daarvoor hopen dat Aston Villa de Europa League zou winnen én vijfde zou worden in de Premier League, waardoor ze naar de Champions League mogen via de Europa League en dus niet via de eigen competitie.

Sporting Lissabon profiteert van de herlocaties

Zover kwam het niet, want Aston Villa pakte ook de vierde plaats en heeft zich zo via de eigen competitie kunnen plaatsen. Geen geluk dus voor STVV, dat zo nog altijd een Europese voorronde moet gaan afwerken.

Het is wel goed nieuws voor Union SG. Sporting Clube de Portugal uit Lissabon is namelijk het team dat profiteert van de combinatie tussen de vierde plaats én het winnen van de Europa League. Aston Villa plaatste zich zo namelijk 'twee keer' voor de League Phase.

Reekshoofdenstatus? Neen, niet voor Union SG

En dus komt er een ticket vrij, dat gaat naar Sporting Lissabon. Zij hadden van alle clubs die in aanmerking kwamen de beste coëfficiënt op de Clubranking. En dus moeten zij geen voorrondes meer afwerken.

Op die manier verdwijnt er een grote concurrent voor Union SG in de Europese voorrondes. Tegenstanders in de voorrondes zouden dan Lyon, Bodo/Glimt, Olympiakos en Fenerbahçe kunnen worden - nog altijd zwaar, maar toch iets minder zwaar. Net als Union SG zijn ook Sparta Praag, NEC Nijmegen en Sturm Graz, Hearts of Gornik Zabrze onbeschermd.