'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Anderlecht blijft speuren naar versterking voor de flankaanval en komt opnieuw uit bij Tawanda Maswanhise. De snelle Zimbabweaanse international staat nog onder contract bij Motherwell, maar zou openstaan voor een volgende stap in zijn carrière.

Anderlecht herneemt dossier

Volgens Britse media heeft Anderlecht de interesse in Tawanda Maswanhise opnieuw aangewakkerd. De Brusselaars probeerden de aanvaller al tijdens de wintermercato binnen te halen, maar toen geraakten beide clubs niet tot een akkoord over de transfersom. Nu lijkt paars-wit zich opnieuw klaar te maken voor onderhandelingen.

De Schotse club Motherwell houdt echter stevig vast aan zijn vraagprijs. Het zou gaan om drie miljoen Britse pond, klinkt het bij The Daily Record. Omgerekend komt dat neer op ongeveer vier miljoen euro. Anderlecht zou wel gevraagd hebben om op de hoogte gehouden te worden van de situatie van de speler.

Profiel van Maswanhise

Tawanda Maswanhise is een veelzijdige aanvallende speler die vooral actief is als rechtsbuiten. Dankzij zijn snelheid, dribbelvaardigheid en explosiviteit kan hij makkelijk zijn man uitschakelen en voor dreiging zorgen in één-tegen-éénsituaties. Daarnaast kan hij ook op de linkerflank of als tweede spits uitgespeeld worden.

De 21-jarige Zimbabwaan geldt als een speler met veel ontwikkelingspotentieel. Vooral zijn diepgang en directe speelstijl maken hem aantrekkelijk voor clubs die snel omschakelingsvoetbal willen brengen. Anderlecht ziet in hem mogelijk een profiel dat perfect aansluit bij het moderne, aanvallende voetbal dat de club wil spelen.

Motherwell houdt controle

Motherwell bevindt zich voorlopig in een sterke onderhandelingspositie. Maswanhise heeft nog één jaar contract, terwijl de club ook beschikt over een optie om die overeenkomst met een extra seizoen te verlengen. Daardoor hoeft de Schotse vereniging niet meteen toegevingen te doen.

De speler zelf zou wel openstaan voor een transfer naar een competitie met meer uitstraling. Dat kan Anderlecht extra hoop geven in het dossier, al blijft het afwachten of paars-wit bereid is de gevraagde som op tafel te leggen.

Nieuwe poging op komst?

Bij Anderlecht lijken ze overtuigd van het potentieel van Maswanhise, schrijft Record Sport. De komende weken zullen uitwijzen of de Belgische recordkampioen deze keer wel succes boekt in zijn poging om de flankaanvaller naar Brussel te halen.

