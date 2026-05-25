Vanavond uitreiking Pro League Awards: dit zijn de genomineerden

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
In totaal worden maandagavond zeven grote prijzen uitgereikt tijdens de Pro League Awards. Daarnaast zijn er ook speciale huldigingen en extra onderscheidingen voor onder meer het mooiste doelpunt en enkele opvallende prestaties van het seizoen.

Speler van het Jaar

De strijd om de belangrijkste individuele prijs gaat vooral tussen twee sterkhouders van Club Brugge. Hans Vanaken en Christos Tzolis gelden als de topfavorieten.

Vanaken loodste Club Brugge opnieuw naar de landstitel en pakte zo zijn zevende titel in elf seizoenen. Tzolis blonk dan weer uit met indrukwekkende cijfers: 22 doelpunten en 29 assists in 52 wedstrijden.

Talent van het Jaar

Bij de jongeren zijn Kos Karetsas (KRC Genk), Anan Khalaili (Union SG) en Aleksandar Stankovic (Club Brugge) genomineerd.

Opvallend is de afwezigheid van Nathan De Cat van Anderlecht. Hij won eerder dit seizoen nog de prijs voor Belofte van het Jaar tijdens het Gala van de Gouden Schoen.

Profvoetbalster van het Jaar

Bij de vrouwen zijn vier speelsters genomineerd. OH Leuven levert met Zenia Mertens, Aurélie Reynders en Lowiese Seynhaeve liefst drie kandidaten. Luna Vanzeir vertegenwoordigt Anderlecht.

Reynders wordt daarbij gezien als één van de favorieten na het sterke seizoen van landskampioen OH Leuven.

Speelster van het Jaar

Ook voor de prijs van Speelster van het Jaar zijn Kadhija De Ceuster en Aurélie Reynders van OH Leuven genomineerd. Estée Maerschalck van Anderlecht vervolledigt het lijstje.

De Leuvense speelsters maakten indruk tijdens het titeljaar van OH Leuven en domineren daardoor de nominaties.

Coach van het Jaar

Voor de prijs van beste coach zijn Ivan Leko, Wouter Vrancken en David Hubert geselecteerd.

Leko leidde Club Brugge naar de landstitel, terwijl Vrancken indruk maakte met STVV. Hubert bezorgde Union SG de Beker van België en een tweede plaats in de competitie.

Extra onderscheidingen

Naast de zeven hoofdprijzen worden ook nog andere trofeeën uitgereikt. Zo wordt het mooiste doelpunt van het seizoen beloond en komen er nieuwe namen in de Hall of Fame van de Pro League.

Daarnaast worden ook de topschutter, assistkoning en doelman met de meeste clean sheets gehuldigd.

Speciale huldigingen

Er is maandagavond ook aandacht voor Simon Mignolet, die zondag zijn carrière beëindigde. Verder wordt SK Beveren in de bloemetjes gezet na de promotie naar de Jupiler Pro League met een ongeslagen seizoen in de Challenger Pro League.

