RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT?

Johan Walckiers
RWDM zal volgend seizoen dan toch niet in de Challenger Pro League uitkomen. Hoewel de Brusselse club twee weken geleden nog gered werd door de Belgische Mededingingsautoriteit, kreeg RWDM uiteindelijk geen proflicentie.

De situatie zorgt voor een enorme klap binnen de club. In een officiële mededeling spreekt RWDM over “een bijzonder zware klap voor de club, medewerkers, partners en supporters”.

Achter de schermen werd de voorbije weken nochtans intensief gewerkt aan een mogelijke overname die moest voldoen aan de voorwaarden van de licentieprocedure. Volgens de club werd tot het allerlaatste moment onderhandeld met verschillende investeerders.

“De complexiteit van het dossier en de strikte deadlines maakten het uiteindelijk onmogelijk om tijdig een akkoord te bereiken”, klinkt het.

Club NXT toch nog in Challenger Pro League?

De verschillende dossiers rond het behoud in 1B, de licentie en een mogelijke overname waren de voorbije weken nauw met elkaar verbonden. De Belgische Mededingingsautoriteit had RWDM eerder nog een reddingsboei toegeworpen door de degradatie ongedaan te maken. De Brusselaars waren dertiende geëindigd, maar zouden normaal zakken omdat er drie beloftenploegen onder hen stonden.

Bij de licentiecommissie kreeg RWDM echter geen groen licht. Wat de beslissing precies betekent voor Club NXT, blijft voorlopig nog onduidelijk. Mogelijk ontstaat er alsnog een opening waardoor de Brugse beloften in de Challenger Pro League kunnen blijven.

RWDM legt zich voorlopig neer bij de degradatie, maar benadrukt tegelijk dat dit niet noodzakelijk het einde van de club betekent. Achter de schermen wordt nog altijd gewerkt aan een mogelijke overname en een doorstart van het project.
 

