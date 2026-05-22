Johan Walckiers, voetbaljournalist
Was dit een afscheid? Nathan De Cat in tranen na laatste fluitsignaal
De emoties liepen donderdagavond hoog op in het Lotto Park. Niet alleen voor afscheidnemers Yari Verschaeren en Thorgan Hazard, maar ook voor Nathan De Cat. Het jonge goudhaantje van Anderlecht verliet het veld tegen STVV in tranen en zorgde zo meteen voor speculatie over zijn toekomst.

Na 83 minuten kreeg De Cat samen met Verschaeren een applauswissel van het publiek. De supporters van Anderlecht gaven de twee jeugdproducten een staande ovatie, maar vooral bij De Cat kwamen de emoties bijzonder hard binnen. De middenvelder barstte in tranen uit toen hij het veld verliet.

En daar bleef het niet bij. Een kwartier na het laatste fluitsignaal, toen het stadion al grotendeels leeggelopen was, keerde De Cat opnieuw terug naar het veld van het Lotto Park. Zichtbaar geëmotioneerd wandelde hij nog eens over het gras terwijl hij foto’s nam van het stadion. Zijn moeder en zus probeerden hem ondertussen te troosten.

Voor veel supporters leek het een duidelijk signaal: Nathan De Cat zou bezig zijn aan zijn afscheid van Anderlecht. Toch is een vertrek nog lang niet volledig beslist.

Er is er nog geen definitieve beslissing genomen over zijn toekomst. Zijn emoties zouden vooral te maken hebben met het besef dat dit mogelijk zijn laatste thuiswedstrijd was voor de club van zijn hart.

Taravel verrast door emoties

Ook coach Jérémy Taravel gaf na afloop toe dat hij onder de indruk was van de reactie van zijn jonge speler. Toen De Cat na zijn wissel richting neutrale zone stapte, viel hij meteen in de armen van zijn trainer.

“Zelfs ik was verrast door zijn tranen”, vertelde Taravel na de wedstrijd. “Ik heb eigenlijk niet meer nieuws dan jullie. Hij zei me vooral dat hij volledig op is door de combinatie van voetbal en school.”

De coach nam het ook op voor zijn speler. “Hij heeft een geweldig seizoen gespeeld. Na zijn blessure werd het misschien wat moeilijker, maar wat hij op zijn leeftijd al getoond heeft, blijft indrukwekkend.”

Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats
22:34

Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko
23:40

Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge
23:30

Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge"
23:11

Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond
22:32

Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union
22:31

Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk
23:00

'Union haalt beproefde strategie boven en drijft transfersom van sterkhouder op'
22:00

Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen
21:00

Na promotie: meteen twee fikse tegenvallers en vier vertrekkers bij KV Kortrijk
21:30

Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B
21:05

Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal
20:40

Leko wijst naar ontslag-gerucht uit eerste passage en viert nu met ... drie pintjes: "Vanaken is onze Modric"
00:00

OFFICIEEL: Na Hazard en Verschaeren: Anderlecht neemt ook van derde speler afscheid
18:08

LIVE: Anderlecht hoopt dat fans Hazard en Verschaeren een passend afscheid willen geven
16:26

OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen
15:34

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez
20:10

Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen
18:40

'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'
20:10

Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager én nieuwe coach
20:20

"Gewaagd en ambitieus": nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat
20:00

Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"
19:00

📷 "Geschokt en diep teleurgesteld": grote afwezige in Engelse WK-selectie
19:40

Sam Kerkhofs blikt terug op slapeloze week bij Sporting Hasselt
19:20

Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest
18:30

Nieuwe Belgische topclub heeft interesse voor Erenbjerg
18:47

Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"
17:50

Leandro Trossard blikt terug op bijzonder seizoen en kijkt al vooruit naar het WK
18:20

Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over
17:30

📷 Senne Lammens krijgt bijzondere onderscheiding bij Manchester United
17:10

Europees voetbal? Standard-coach Euvrard voelt vuur bij Standard-spelers voor cruciale Waalse clash
16:50

Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen
06:45

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken
15:00

De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten
14:40

Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"
13:35

KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit
12:20

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

