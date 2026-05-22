Was dit een afscheid? Nathan De Cat in tranen na laatste fluitsignaal

De emoties liepen donderdagavond hoog op in het Lotto Park. Niet alleen voor afscheidnemers Yari Verschaeren en Thorgan Hazard, maar ook voor Nathan De Cat. Het jonge goudhaantje van Anderlecht verliet het veld tegen STVV in tranen en zorgde zo meteen voor speculatie over zijn toekomst.

Na 83 minuten kreeg De Cat samen met Verschaeren een applauswissel van het publiek. De supporters van Anderlecht gaven de twee jeugdproducten een staande ovatie, maar vooral bij De Cat kwamen de emoties bijzonder hard binnen. De middenvelder barstte in tranen uit toen hij het veld verliet.

En daar bleef het niet bij. Een kwartier na het laatste fluitsignaal, toen het stadion al grotendeels leeggelopen was, keerde De Cat opnieuw terug naar het veld van het Lotto Park. Zichtbaar geëmotioneerd wandelde hij nog eens over het gras terwijl hij foto’s nam van het stadion. Zijn moeder en zus probeerden hem ondertussen te troosten.

Voor veel supporters leek het een duidelijk signaal: Nathan De Cat zou bezig zijn aan zijn afscheid van Anderlecht. Toch is een vertrek nog lang niet volledig beslist.

Er is er nog geen definitieve beslissing genomen over zijn toekomst. Zijn emoties zouden vooral te maken hebben met het besef dat dit mogelijk zijn laatste thuiswedstrijd was voor de club van zijn hart.

Taravel verrast door emoties

Ook coach Jérémy Taravel gaf na afloop toe dat hij onder de indruk was van de reactie van zijn jonge speler. Toen De Cat na zijn wissel richting neutrale zone stapte, viel hij meteen in de armen van zijn trainer.



“Zelfs ik was verrast door zijn tranen”, vertelde Taravel na de wedstrijd. “Ik heb eigenlijk niet meer nieuws dan jullie. Hij zei me vooral dat hij volledig op is door de combinatie van voetbal en school.”

De coach nam het ook op voor zijn speler. “Hij heeft een geweldig seizoen gespeeld. Na zijn blessure werd het misschien wat moeilijker, maar wat hij op zijn leeftijd al getoond heeft, blijft indrukwekkend.”