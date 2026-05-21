Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Bij RSC Anderlecht groeit de onrust met de week. Na het teleurstellende 2-2-gelijkspel tegen KV Mechelen lijkt zelfs het geloof van de eigen supporters stilaan verdwenen. En dan zou de bom wel eens kunnen ontploffen.

Anderlecht zakt opnieuw door het ijs

RSC Anderlecht slaagde er zondag opnieuw niet in om te overtuigen. Tegen KV Mechelen bleef paars-wit steken op een 2-2-gelijkspel, maar vooral het gebrek aan voetbal zorgde voor frustratie in het Lotto Park.

Peter Vandenbempt sprak bij Sporza zelfs van het zoveelste dieptepunt in een echt horrorseizoen. Volgens hem was vooral de mentaliteit na rust bijzonder zorgwekkend. “In de tweede helft kon je op geen enkel moment zien dat die spelers beseffen dat dit voor de club een megabelangrijke week is”, klonk het.

Nochtans staat er enorm veel op het spel. Anderlecht moet koste wat het kost Europees voetbal halen om de geplande sportieve heropbouw geloofwaardig te houden.

Fans haken massaal af

Ook bij de supporters groeit de ontgoocheling. Waar Anderlecht normaal gemiddeld meer dan 20.000 supporters lokt in thuiswedstrijden in het Lotto Park, bleven tegen KV Mechelen opvallend veel stoeltjes leeg. Er zakten uiteindelijk iets meer dan 16.000 fans af naar het stadion, een opvallend lage opkomst voor een cruciale wedstrijd.

Volgens Vandenbempt is dat een alarmsignaal. “De fans hebben blijkbaar ook al mentaal afgehaakt.” De harde kern bleef wekenlang trouw achter de ploeg staan, ondanks de tegenvallende resultaten, maar zondag sloeg de sfeer om in gelatenheid.

Dat sommige supporters zelfs dobbelstenen meebrachten om tijdens de wedstrijd mee te spelen, vat de malaise perfect samen. Cynisme heeft de plaats ingenomen van hoop.

Zware weken dreigen voor paars-wit

Het programma maakt de situatie er bovendien niet eenvoudiger op. Donderdag ontvangt Anderlecht nog STVV, waarna een lastige verplaatsing naar Union Saint-Gilloise volgt.

Europees voetbal halen wordt stilaan een zware missie. Vandenbempt vindt vooral de houding van de spelers problematisch. “Ze moeten tot het uiterste gaan om Europees voetbal af te dwingen. Dat maakt een wereld van verschil. Ik vind dat ronduit stuitend.”

De spanning stijgt daardoor met de dag in Brussel. “Het is voor de club te hopen dat de fans op een beschaafde manier blijven protesteren en het niet uit de hand loopt.” Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen.

Warme ontvangst op komst voor Goto? Taravel zet puntjes op de i

20:31
