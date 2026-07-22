Transfernieuws en Transfergeruchten 22/07: soticek

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 22/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: soticek

Anderlecht grijpt naast flankaanvaller: Poolse club kaapt transferdoelwit weg

RSC Anderlecht lijkt naast een opvallend transferdoelwit te grijpen. De Brusselaars hadden hun oog laten vallen op Marin Soticek, maar de Kroatische flankaanvaller staat op het punt om zijn carrière verder te zetten bij het Poolse Widzew Łódź. (Lees meer)

Westerlo haalt vervanger van Arthur Piedfort en heeft prijsschutter in gedachten

KVC Westerlo heeft zijn middenveld versterkt met Ibrahim Junior Fofana. De 22-jarige Ivoriaanse belofteninternational komt over van het Franse Amiens SC en ondertekende een contract voor vier seizoenen in Het Kuipje. (Lees meer)