'Bommetje: Belgische voetbalbond heeft nieuwe bondscoach beet'

Exit Rudi Garcia, enter Mark van Bommel. De Nederlander zou een contract ondertekenen voor amper twee jaar en zo tot en met het EK 2028 de bondscoach worden van de Rode Duivels. Daarmee is er snel duidelijkheid gevonden omtrent de zaak.

De Belgische voetbalbond heeft niet lang gewacht om het einde van de samenwerking met Rudi Garcia te bezegelen. Tien dagen na de uitschakeling tegen Spanje in de kwartfinale van het WK volgde al het officiële communiqué.

Het ging om het niet verlengen van het aflopende contract, eerder dan om een echt naakt ontslag. In tegenstelling tot met Tedesco - ook een verhaal dat van heel ver duidelijk een aflopend verhaal was - is er nu wél snel geschakeld.

Belgische voetbalbond heeft héél snel geschakeld in zaak Mark van Bommel

Een paar dagen geleden raakte al bekend dat Mark van Bommel de topfavoriet is om hem op te volgen. De supporters legden dan weer de naam van Hein Vanhaezebrouck op tafel, terwijl er net als altijd opnieuw minstens even gedacht werd aan Michel Preud'homm.

De naam van Sergio Conceição werd dinsdagochtend ook plots genoemd. Maar de voorsprong van Van Bommel lijkt aanzienlijk. Het Nieuwsblad schrijft vanavond dat de onderhandelingen met de voormalige coach van Antwerp bijna rond zijn.

De Duivels gaan het tijdperk-Van Bommel in

Van Bommel zou een akkoord bereikt hebben over een contract tot en met het EK 2028, maar alleen de laatste details moeten nog worden uitgeklaard. Over de samenstelling van de staf is ondertussen al gesproken: daarin zou ook een Belg zitten, maar voorlopig lekte daarover nog niets uit. De komende dagen daarover meer dan waarschijnlijk meer nieuws.





Bij de bond is men erg gecharmeerd van het profiel van Mark van Bommel. Enig minpunt: hij spreekt geen Frans, iets wat niet overal in de smaak valt bij de Franstalige beslissingsnemers. Net als Rudi Garcia zal hij wat moeite moeten doen om ook een paar woorden in de andere landstaal te spreken.