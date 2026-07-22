Franky Van der Elst ziet grote troef bij Van Bommel voor Rode Duivels

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Franky Van der Elst ziet grote troef bij Van Bommel voor Rode Duivels
Foto: © photonews
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De Rode Duivels moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach nadat Rudi Garcia vertrekt. Alles wijst voorlopig in de richting van Mark van Bommel. Franky Van der Elst ziet zeker argumenten voor de Nederlander, al wil hij hem nog niet meteen als dé ideale keuze bestempelen.

Maandag kwam het nieuws naar buiten dat Rudi Garcia niet langer bondscoach van België is. Zijn contract loopt af en wordt niet verlengd. Een beslissing waar beide partijen achter zouden staan, al lijkt het toch meer de keuze van de bond.

Nochtans waren de sportieve resultaten goed. Garcia verloor slechts twee wedstrijden als bondscoach: zijn eerste (3-1 tegen Oekraïne) en zijn laatste (2-1 tegen Spanje). Hij bereikte de kwartfinales op het WK en kon de Duivels op het hoogste niveau van de Nations League houden.

Zijn opvolger zal de goede lijn moeten verdertrekken en liefst nog voor verbeteringen zorgen. Alles wijst er nu op dat het Mark Van Bommel zal worden. De Nederlander zit zonder job sinds zijn avontuur bij Antwerp.

Van Bommel sterk in beeld

De voortekens zijn goed, volgens Franky Van der Elst. "Hij heeft natuurlijk een geweldige carrière achter de rug. Vooral als speler. Als trainer kende hij voor Antwerp wat mindere periodes, maar wat hij daar gerealiseerd heeft, was indrukwekkend", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Toch wil de voormalige Rode Duivel graag met twee woorden spreken. "Alleen vind ik het moeilijk om nu al te zeggen dat hij dé geknipte man is. Dat zullen we pas later weten."

Winnaarsmentaliteit als troef

Iets wat de Duivels wel eens verweten wordt, is een gebrek aan winnaarsmentaliteit. Volgens Van der Elst is dat een probleem waar Van Bommel een oplossing voor kan vinden. "Daar geloof ik ook wel in. Zowat overal waar hij gespeeld heeft, werd hij kampioen. Hij won de Champions League en speelde een WK-finale. Hij weet dus wat het is om onder druk te presteren."

Taal hoeft geen struikelblok te zijn

Een minpunt zou kunnen zijn dat Van Bommel geen Frans spreekt, maar daar hoeft het niet van af te hangen, zegt Van der Elst. "We gaan daar toch geen communautair probleem van maken? Garcia sprak ook geen Nederlands. Dat mag voor mij totaal geen argument zijn. We gaan toch niet iemand zetten, puur om beide landsdelen tevreden te houden?", besluit hij.

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