Anderlecht twijfelt over Bertaccini: Vitor Bruno ziet geen plaats voor hem

Vorig jaar legde Anderlecht nog vijf miljoen euro op tafel om Adriano Bertaccini weg te halen bij STVV. De Brusselaars zagen in de Belgische spits een speler die meteen voor extra doelpunten en diepgang moest zorgen, maar een jaar later ziet de situatie er helemaal anders uit.

Achter de schermen groeit het gevoel dat een vertrek deze zomer voor alle partijen de beste oplossing kan zijn. Volgens onze informatie behoort Bertaccini niet tot de spelers waar sportief directeur Antoine Sibierski en trainer Vitor Bruno hun ploeg rond willen bouwen. De nieuwe coach is volop bezig zijn selectie vorm te geven en de ex-spits van STVV komt daarin voorlopig nauwelijks voor.

Dat was tijdens de voorbereiding al opvallend zichtbaar. Bertaccini speelde geen hoofdrol en leek ook niet echt in aanmerking te komen voor een vaste plaats in de basiself. Dat bevestigt het beeld dat ook intern leeft: Vitor Bruno ziet in hem niet het profiel dat hij zoekt.

Niet het juiste profiel

De Portugese coach wil vooraan een heel specifiek type aanvaller. Een diepe spits die voortdurend de ruimte aanvalt of een flankaanvaller die veel intensiteit en diepgang brengt. Bertaccini past volgens de technische staf niet volledig in één van beide profielen.

Daardoor weten ze bij Anderlecht eigenlijk niet goed welke rol ze hem nog kunnen geven. Als centrumspits moet hij de concurrentie aangaan met Mihajlo Cvetkovic en Danylo Sikan, terwijl hij ook op de flanken geen evidente optie is. Daar zoekt Sporting trouwens nog versterking en wil het ook talenten als Onia-Seke en Nga Kana kansen geven.

Dat gevoel leefde overigens niet alleen onder Vitor Bruno. Ook onder Besnik Hasi en diens tijdelijke opvolger Jérémy Taravel slaagde Bertaccini er nooit in om onbetwist basisspeler te worden. Regelmatig moest hij tevreden zijn met een plaats op de bank en ook wanneer hij kansen kreeg, kon hij zelden helemaal overtuigen.



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Vertrek bespreekbaar

Naar verluidt staat Anderlecht dan ook open voor een transfer als er een degelijk bod binnenkomt. Dat betekent niet dat paars-wit hem koste wat het kost wil lozen, maar wel dat de club bereid is te luisteren.

Daar wringt meteen ook het schoentje. Bertaccini ligt nog tot de zomer van 2029 onder contract en Anderlecht wil de forse investering van vijf miljoen euro niet zomaar afschrijven. Een vertrek voor een prikje is dan ook uitgesloten.

Dat maakt de zoektocht naar een nieuwe club bijzonder ingewikkeld. Er zullen weinig ploegen bereid zijn om zowel een aanzienlijke transfersom als zijn loonpakket over te nemen.

Nog minder kansen?

Voor Bertaccini zelf dreigt de situatie bovendien nog moeilijker te worden. Anderlecht blijft actief op zoek naar offensieve versterking en de kans is reëel dat er de komende weken nog een extra spits bijkomt.

Mocht dat gebeuren, dan wordt de concurrentie nog een stuk zwaarder. Met Sikan en Cvetkovic zijn er al twee concurrenten voor de spitspositie en een bijkomende aanvaller zou de hiërarchie nog verder in zijn nadeel doen kantelen.

De komende weken worden daarom cruciaal. Bertaccini staat bekend als een ambitieuze en eergierige speler en ziet een seizoen op de bank allerminst zitten. Hij wil spelen, ritme opdoen en zichzelf bewijzen.

Een jaar na zijn veelbesproken komst lijkt een vroegtijdig afscheid daardoor plots een realistisch scenario te worden.