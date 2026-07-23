Manchester City neemt grote beslissing over Jeremy Doku

Jérémy Doku lijkt zijn toekomst langer aan Manchester City te verbinden. De Belgische flankaanvaller staat op het punt om een nieuw contract te tekenen bij de Engelse topclub, waardoor hij langer deel moet uitmaken van de plannen op het Etihad Stadium.

Volgens The Athletic zijn zowel Doku als Abdukodir Khusanov dicht bij een contractverlenging. Beide spelers zouden hun handtekening zetten onder een overeenkomst die hen tot 2031 aan Manchester City bindt. De officiële bevestiging van Doku volgt naar verwachting later.

Doku blijft langer bij City

De huidige verbintenis van de Belg loopt nog tot juni 2028, maar City wil hem duidelijk langer aan boord houden. Doku had zelf ook geen intentie om te vertrekken. Terwijl hij met België op pad was voor het WK, gaf hij zijn entourage de opdracht om de gesprekken over een nieuwe deal te voeren.

Dat is geen verrassing gezien zijn ontwikkeling in Manchester. De 24-jarige winger kwam sinds zijn transfer in 2023 al 131 keer in actie voor City. Daarin was hij goed voor 22 doelpunten en 34 assists.

Afgelopen seizoen speelde Doku 47 wedstrijden, met acht goals en veertien assists als resultaat. Zijn snelheid, explosiviteit en directe speelstijl maken hem populair bij de supporters van City.

Van Anderlecht naar wereldtop

Doku heeft een opvallend parcours afgelegd. De Belg genoot zijn jeugdopleiding bij Anderlecht, waar hij op jonge leeftijd doorbrak in de eerste ploeg. In 2020 verkocht paars-wit hem voor 26 miljoen euro aan Stade Rennes.





Drie jaar later volgde een nieuwe grote stap. Manchester City betaalde 60 miljoen euro om hem naar Engeland te halen. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 75 miljoen euro.

Ook bij de Rode Duivels groeide Doku uit tot een vaste waarde. Hij verzamelde inmiddels 48 interlands en scoorde daarin zeven keer. Op het afgelopen WK kwam hij vijf keer in actie.

City ziet Doku als een belangrijke speler voor de toekomst. Onder de nieuwe trainer Enzo Maresca moet hij een belangrijke rol blijven spelen in het offensieve compartiment. Met de contractverlenging van Phil Foden eerder deze week en de nakende deals van Doku en Khusanov lijkt Manchester City opnieuw enkele belangrijke bouwstenen langer vast te leggen.