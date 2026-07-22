"Van de materiaalman tot de topspelers": opvallende lof voor Mark van Bommel als nieuwe bondscoach

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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"Van de materiaalman tot de topspelers": opvallende lof voor Mark van Bommel als nieuwe bondscoach
Foto: © photonews
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Mark van Bommel wordt normaal gezien de opvolger van Rudi Garcia als bondscoach van de Rode Duivels. Een officiële aanstelling is er nog niet, maar de voormalige trainer van Antwerp zou al een akkoord hebben met de KBVB. Ook clubicoon Patrick Goots is ervan overtuigd dat hij de juiste man is.

In De Ochtend op Radio 1 sprak Goots zich duidelijk uit over de ex-middenvelder van onder meer PSV, FC Barcelona, Bayern München en AC Milan. Volgens hem beschikt Van Bommel over alle kwaliteiten om de Belgische nationale ploeg opnieuw op de rails te krijgen.

Sterke tactische achtergrond

"Mark geniet enorm veel respect. Dat heeft hij opgebouwd als speler, maar zeker ook als trainer. Hij heeft bij Antwerp bewezen dat hij een groep beter kan maken en prijzen kan winnen", aldus Goots.

Die prijzen zijn niet min. Van Bommel loodste Antwerp in het seizoen 2022-2023 naar een historische dubbel met de landstitel én de Beker van België. Later volgde ook nog de Belgische Supercup. Het was de eerste landstitel voor de Great Old in 66 jaar en daarmee schreef hij clubgeschiedenis.

Volgens Goots schuilt de kracht van Van Bommel niet alleen in zijn tactische bagage. "Iedereen bij Antwerp sprak vol lof over hem. Van de keukenhulp tot de materiaalman, iedereen had respect voor hem. Hij is een warme persoonlijkheid die mensen voor zich wint."

Man die keuzes durft maken

Dat Van Bommel geen Frans spreekt, hoeft volgens de voormalige spits geen struikelblok te zijn. "Hij spreekt verschillende andere talen en ik twijfel er niet aan dat hij ook Frans wil leren. Bovendien is voetbal een universele taal."

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Van Bommel staat bekend als een coach die duidelijke afspraken maakt en keuzes durft te maken, ongeacht de naam of reputatie van een speler. Tijdens zijn periode bij Antwerp gaf hij verschillende jonge spelers kansen en schuwde hij het niet om gevestigde waarden op de bank te zetten als de prestaties daarom vroegen.

Ook internationaal geniet de Nederlander een stevige reputatie. Na zijn trainersavonturen bij PSV en VfL Wolfsburg bewees hij vooral in België dat hij een ploeg zowel tactisch als mentaal naar een hoger niveau kan tillen. Net die combinatie van discipline, duidelijkheid en een aanvallende voetbalvisie zou volgens velen goed kunnen aansluiten bij de huidige generatie Rode Duivels.
 

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