DONE DEAL: Zulte Waregem haalt miljoenen op voor sterkhouder

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Zulte Waregem haalt miljoenen op voor sterkhouder
Foto: © photonews
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Na het vertrek van Jeppe Erenbjerg naar KRC Genk ziet Zulte Waregem nu ook Joseph Opoku vertrekken. Hij trekt voor de nodige miljoenen naar Swansea City. Essevee nam ook meteen afscheid van zijn parel, die voor een fikse meerwaarde heeft gezorgd.

Joseph Opoku heeft Zulte Waregem na twee seizoenen alweer verlaten. Hij trekt naar Swansea City, dat een akkoord heeft bereikt over de komst van de 20-jarige Ghanees. Hij kan meteen naar Oostenrijk, waar Swansea momenteel op trainingskamp is.

Ook Hull City, Genoa, Trabzonspor, Krasnodar en Real Sociedad waren concreet geïnteresseerd. Swansea heeft het pleit dus gewonnen en tekende zijn contract bij zijn nieuwe club. Na twee seizoenen komt er zo dus een einde aan zijn avontuur bij Zulte Waregem.

Swansea City haalt Joseph Opoku op bij Zulte Waregem

Essevee nam met een pakkende boodschap afscheid van zijn speler, die voor meer dan vijf miljoen euro naar Engeland verkast. Met bonussen kan dat nog oplopen tot bijna zeven miljoen euro en nog wat extraatjes bij een eventuele doorverkoop later.

Opoku kwam 62 keer in actie voor Zulte Waregem. Daarin was hij goed voor 13 doelpunten en evenveel assists. Volgens Transfermarkt bedraagt de marktwaarde van de Ghanese jeugdinternational momenteel 4,5 miljoen euro. 

Zulte Waregem doet financieel een bijzonder goede zaak met verkoop van Opoku, maar het verliest natuurlijk wel een van zijn beste spelers - nadat het eerder ook al Jeppe Erenbjerg naar KRC Genk zag vertrekken.

Bij Swansea City zijn ze dan weer in de wolken met de komst van Opoku: "Swansea City bevestigt met genoegen dat de club een akkoord heeft bereikt over de komst van vleugelspeler Joseph Opoku. De 20-jarige speler tekent een contract voor vier seizoenen, met een optie voor nog eens twaalf maanden."

"Opoku, afkomstig uit de jeugdopleiding van de Ghanese club Great Corinthians FC, maakte in 2024 de overstap naar België om bij Jong Essevee (uitkomend in de Pro League) aan de slag te gaan. Datzelfde jaar verhuisde het talent naar Zulte Waregem, waarmee hij de Challenger Pro League won en promotie naar de Pro League afdwong."

"Na een succesvolle doorbraak in het seizoen 2025/26 bij de Belgische club – waarin hij in 34 competitiewedstrijden goed was voor tien doelpunten en zes assists – maakte hij in mei 2026 zijn debuut voor het nationale elftal van Ghana. De rechtsbenige vleugelspeler moet voor extra diepgang en snelheid in de aanval van Swansea City zorgen, net zoals hij dat deed toen hij Waregem hielp promoveren."

Swansea City zeer blij met de komst van Joseph Opoku

Hoofdtrainer Vitor Matos liet zich ook uit op de webstek van Swansea City: "Hij is een jonge speler die in België al veel ervaring heeft opgedaan in het seniorenvoetbal. "Hij zal zich kunnen aanpassen aan de fysieke kracht, de intensiteit en het drukke wedstrijdschema van de Championship, aangezien we weten dat hij een snelle en scherpe speler is. Opoku is bij ons in Oostenrijk aangesloten en heeft zijn eerste training al achter de rug; we zijn blij dat hij hier is."

En Technisch directeur Ben Stevens? Die zei het volgende: "We zijn erg blij met de komst van Joseph en kijken ernaar uit om zijn aanvallende potentieel tot bloei te zien komen in het team van Vitor. "Twee volledige seizoenen bij Zulte Waregem op het hoogste Belgische niveau, gecombineerd met zijn ervaring bij de nationale elftallen van Ghana, onderstrepen de kwaliteiten van dit jonge talent."

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