Knaltransfer is officieel: KRC Genk breekt clubrecord en haalt nieuwe spits uit Italië

Racing Genk heeft zijn aanval versterkt met Rafiu Durosinmi. De 23-jarige Nigeriaanse spits komt over van Pisa SC en tekent een contract tot juni 2030 in de Cegeka Arena. Volgens verschillende bronnen betalen de Limburgers ongeveer 10,5 miljoen euro voor de aanvaller.

Durosinmi wordt daarmee de tweede inkomende transfer van Genk deze zomer. De club was op zoek naar extra slagkracht voorin en ziet in de Nigeriaan een spits die meteen een rol moet kunnen opnemen.

Sterke periode in Tsjechië

Hoewel Durosinmi van Pisa overkomt, maakte hij vooral naam bij Viktoria Pilsen. In Tsjechië groeide hij uit tot een belangrijke aanvallende pion en liet hij zich ook op Europees niveau zien.

Voor Viktoria Pilsen kwam de spits 86 keer in actie. Daarin was hij goed voor 35 doelpunten en tien assists. Over zijn volledige profcarrière verzamelde Durosinmi intussen 150 wedstrijden, met 54 goals en zeventien assists.

Zijn periode bij Pisa verliep minder succesvol. De Italiaan­se club haalde hem binnen, maar door blessures en beperkte speeltijd kon hij zich daar moeilijk doorzetten. Durosinmi speelde uiteindelijk slechts twaalf wedstrijden voor Pisa en scoorde één keer. Bovendien degradeerde de club uit de Italiaanse competitie.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel zeven miljoen euro. Genk gelooft echter dat de Nigeriaan opnieuw het niveau van zijn periode in Tsjechië kan halen.





Nieuwe spits voor Thorup

Durosinmi moet bij Genk zorgen voor extra aanwezigheid in de zestien meter. De aanvaller combineert fysieke kracht met kwaliteiten in de combinatie en past volgens Head of Football Dimitri de Condé binnen het gewenste profiel.

"Rafiu is een spits met kwaliteiten die goed aansluiten bij de manier waarop KRC Genk wil voetballen. Hij is goed in de box en ook sterk aan de bal in de combinatie. Een typische nummer 9 waar je de bal aan kwijt kan", zei hij op de clubwebsite.

De komst van Durosinmi kadert ook binnen de ambitie van Genk om opnieuw bovenin mee te draaien. De Nigeriaan heeft bovendien al ervaring op internationaal niveau: hij kwam drie keer uit voor de nationale ploeg van Nigeria.

Na zijn sterke jaren bij Viktoria Pilsen krijgt Durosinmi nu een nieuwe kans om zich te tonen. Genk hoopt dat hij in Limburg opnieuw zijn neus voor doelpunten terugvindt.