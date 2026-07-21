Mark Van Bommel krijgt stevige concurrentie: KBVB voert ook gesprekken met entourage van deze topcoach

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Mark Van Bommel krijgt stevige concurrentie: KBVB voert ook gesprekken met entourage van deze topcoach
Foto: © photonews
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De zoektocht naar een nieuwe bondscoach bij de Rode Duivels krijgt steeds meer vorm. Mark van Bommel leek de voorbije dagen duidelijk op kop te liggen om Rudi Garcia op te volgen, maar de Belgische voetbalbond bekijkt nog andere pistes. Eén daarvan is Sergio Conceição.

Volgens Sacha Tavolieri hebben vertegenwoordigers van de Portugese trainer al verkennende gesprekken gevoerd met de KBVB. Rechtstreeks contact tussen Conceição en de bond zou er voorlopig nog niet geweest zijn. Toch wordt hij wel degelijk als een serieuze kandidaat beschouwd en zou hij, samen met Van Bommel, tot de belangrijkste opties behoren.

Van Bommel blijft sterk in beeld

Dat Van Bommel hoog op het lijstje staat, was al langer duidelijk. Le Soir schoof hem eerder naar voren als grote favoriet. Tavolieri nuanceerde dat nadien door te stellen dat de Nederlander één van de kandidaten is, maar zeker niet de enige.

Toch lijkt het dossier-Van Bommel al behoorlijk concreet. Volgens de transferjournalist heeft de technische leiding van de voetbalbond al flinke vooruitgang geboekt in de gesprekken. Bovendien zou Van Bommel zelf veel interesse hebben in de job. Hij zou dat ook duidelijk hebben gemaakt aan de mensen die binnen de KBVB over de nieuwe bondscoach beslissen.

Van Bommel heeft alvast het voordeel dat hij het Belgische voetbal goed kent. Bij Antwerp kende hij een bijzonder succesvolle periode en bewees hij dat hij een ploeg snel naar zijn hand kan zetten. Hij pakte prijzen en liet een duidelijke indruk achter.

Conceição duikt nu ook op

Met Conceição komt daar plots een heel ander profiel bij. De Portugees staat bekend als een erg veeleisende coach die veel intensiteit verwacht van zijn spelers. Hij houdt van duidelijke afspraken en schuwt de confrontatie niet.

Voor de Rode Duivels zou zijn komst best opvallend zijn. Vincent Mannaert wil na het vertrek van Garcia een nieuwe cyclus beginnen. De nationale ploeg zit nog altijd in een generatiewissel, waarbij jonge spelers moeten doorgroeien zonder dat de resultaten uit het oog verloren worden.

Net daarom is de keuze voor de nieuwe bondscoach belangrijk. De bond moet iemand vinden die met grote namen kan omgaan, maar tegelijk ook bereid is om verder te bouwen aan een vernieuwde ploeg.

Garcia haalde zijn doelstellingen

Rudi Garcia vertrok nochtans niet met slechte resultaten. België bleef in League A van de Nations League, plaatste zich voor het WK en bereikte daar de kwartfinales. Spanje bleek uiteindelijk met 2-1 te sterk en kroonde zich later ook tot wereldkampioen.

Toch besloot de KBVB om zijn aflopende contract niet te verlengen. Garcia zelf sprak bij zijn afscheid over een uitstekend parcours, terwijl Mannaert hem bedankte voor zijn rol in het herstel van de Rode Duivels.

Nu begint dus het volgende hoofdstuk. Van Bommel lijkt voorlopig de meest concrete naam en heeft zelf duidelijk zin in de job. Conceição staat eveneens op het lijstje en zijn entourage heeft al contact gehad met de bond.

De keuze lijkt voorlopig nog niet definitief gemaakt, maar de contouren worden wel steeds duidelijker. De KBVB onderzoekt verschillende profielen en wil na Garcia iemand aanstellen die de nationale ploeg de komende jaren opnieuw richting een groot toernooi kan leiden.

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