OFFICIEEL: Cercle Brugge neemt na 6,5 jaar afscheid van publiekslieveling

Warleson verlaat Cercle Brugge en keert terug naar Brazilië. De 29-jarige doelman maakt de overstap naar Botafogo, waar hij een contract tot december 2029 heeft ondertekend. Daarmee komt er na 6,5 jaar een einde aan een bijzonder verhaal in Brugge.

Warleson zat in 2020 zonder club, maar kreeg bij Cercle Brugge een nieuwe kans. Groen-zwart haalde hem gratis binnen en die gok draaide uiteindelijk bijzonder goed uit. Warleson greep zijn kans met twee handen.

Van transfervrij naar publiekslieveling

De Braziliaan groeide stap voor stap uit tot een vaste waarde en vooral tot een publiekslieveling. In totaal kwam hij 102 keer in actie voor Cercle. Zijn reflexen en spectaculaire reddingen maakten hem geliefd bij de supporters, maar ook zijn persoonlijkheid speelde daarin een grote rol.

Het absolute hoogtepunt kwam er in het seizoen 2023/2024. Warleson speelde toen een belangrijke rol in de ploeg die als vierde eindigde en zo Europees voetbal afdwong. Voor Cercle was dat een historisch seizoen en de doelman had daar een stevig aandeel in.

Terug naar eigen land

Nu kiest Warleson dus voor een terugkeer naar Brazilië. Botafogo haalt een keeper binnen met heel wat Europese ervaring en legt hem meteen voor lange tijd vast.

Voor Warleson is het ook een terugkeer naar de omgeving waar zijn carrière begon. Hij kreeg zijn opleiding bij Atlético Paranaense en speelde later op huurbasis voor Sampaio Corrêa en IF São Joseense. Daarna volgde de sprong naar Europa.





Bij Botafogo wacht hem nog een bekend gezicht. Hij wordt er herenigd met Vitinho, met wie hij eerder al samenspeelde bij Cercle Brugge.

Volgens Transfermarkt bedraagt de marktwaarde van Warleson momenteel 2 miljoen euro. Dat zegt genoeg over de ontwikkeling die hij in Brugge heeft doorgemaakt. Cercle haalde hem ooit zonder transfersom binnen, gaf hem opnieuw perspectief en zag hem uitgroeien tot een betrouwbare doelman.

Voor Cercle komt er zo een einde aan een lange samenwerking. Warleson was de voorbije jaren op en naast het veld een bekend gezicht bij de Vereniging. Nu keert hij terug naar Brazilië, waar hij bij Botafogo aan een nieuw hoofdstuk begint.