Toby Alderweireld maakt plannen met Antwerp duidelijk na overname

Toby Alderweireld heeft voor het eerst zelf uitgebreid gereageerd op zijn investering in Antwerp. De voormalige aanvoerder stapt mee in het consortium dat de club overneemt en ziet dat vooral als een kans om opnieuw rust en richting te brengen op de Bosuil.

"Het doet zeker deugd. Het was erg spannend, want zoiets is pas rond als alles getekend is. Ik ben blij dat we met een wit blad kunnen beginnen. Ik kijk er naar uit om met dit verhaal te beginnen", opende Alderweireld bij de HLN Voetbalpodcast.

Antwerp moet opnieuw stabiel worden

Alderweireld maakt deel uit van een bredere groep investeerders, met onder meer Wouter Vandenhaute en verschillende Antwerpse en Vlaamse ondernemers. Toch wil hij zichzelf niet centraal zetten in het verhaal.

"Ik moet nog zien wat mijn rol wordt en hoe ik de club kan helpen, maar Toby Alderweireld is niet belangrijk in dit verhaal. Het gaat om Antwerp dat een nieuwe weg inslaat. Een goeie combinatie van investeerders die de club op één zetten. Antwerpenaren, dat zorgt voor verankering."

Dat woord lijkt belangrijk: verankering. Antwerp kende de voorbije periode heel wat onzekerheid, zowel sportief als bestuurlijk. Er is nog altijd geen nieuwe hoofdtrainer en de kern wacht eveneens op extra versterking. Faris Haroun leidt de ploeg voorlopig, maar wil dat niet blijven doen.

Net daarom komt de overname op een belangrijk moment. Alderweireld verwacht geen grootse show rond de nieuwe eigenaars. "Het is niet met vuurwerk, en dat hoeft ook niet. De club verdient stabiliteit en heeft dat ook nodig, zeker op bestuurlijk vlak."



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Rauwe Antwerp-identiteit moet blijven

Op de Bosuil hoeft volgens Alderweireld ook niet alles plots braaf of proper te worden. Integendeel. "En laat het dan op het veld en in de tribunes maar rauw zijn. Dat mag hé. Het is ook de club Antwerp, dat moet zo blijven. Maar bestuurlijk moeten we met de juiste visie en stappen terug naar stabiliteit", besluit hij bij HLN.