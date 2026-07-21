Lionel Messi doorbreekt de stilte na verloren WK-finale

Lionel Messi heeft voor het eerst gereageerd op de verloren WK-finale tegen Spanje. De Argentijnse ster zag zijn ploeg met 1-0 onderuitgaan en beseft dat de ontgoocheling nog lang zal blijven nazinderen. Toch probeert hij ook het grotere plaatje te zien.

Argentinië droomde van een nieuwe wereldtitel, maar botste in de finale op Spanje. Voor Messi kwam de nederlaag bijzonder hard aan. Op Instagram deelde hij zijn gevoelens met de supporters.

Messi diep teleurgesteld

"De pijn is enorm en het zal tijd kosten om deze wonde te laten helen. Toch wil ik ook vooral onthouden wat er goed was. De wedstrijden die we volledig omkeerden door alles te geven en die voor altijd in ons geheugen zullen blijven. "

"De steun van een heel land, die ons samen met het harde werk en de inzet van deze groep opnieuw bij de beste landen ter wereld bracht." Messi verwijst daarmee ook naar het parcours dat Argentinië aflegde. De ploeg kende onderweg moeilijke momenten, maar vocht zich telkens terug en stond uiteindelijk opnieuw in de finale.

"Vandaag is het moeilijk om naar waarde te schatten wat we hebben neergezet, maar deze groep heeft wel twee opeenvolgende WK-finales bereikt", gaat hij verder.





Trots ondanks nederlaag

Voor Messi overheerst nu de teleurstelling, maar hij benadrukt tegelijk hoe sterk de band tussen ploeg en land opnieuw was tijdens het toernooi. "Uit de grond van mijn hart: heel erg bedankt voor iedere groet en ieder bericht. Opnieuw zijn we erin geslaagd om als land één geheel te vormen en samen dat enorme gevoel van trots te delen dat hoort bij Argentijn zijn."

Het is een boodschap waarin weinig plaats is voor excuses. Hij sluit zijn reactie bovendien bijzonder sportief af. "Tot slot wil ik Spanje feliciteren met de wereldtitel", klinkt het nog.

Zo blijft vooral het beeld over van een kapitein die zwaar aangeslagen is, maar tegelijk beseft wat Argentinië opnieuw heeft bereikt. De titel ging verloren, maar Messi wil duidelijk niet dat daardoor het volledige WK-verhaal van zijn ploeg wordt uitgewist.