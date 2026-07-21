Weet deze man meer over de toekomst van Toby Alderweireld? "Hij wordt sportief directeur bij Antwerp"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Weet deze man meer over de toekomst van Toby Alderweireld? "Hij wordt sportief directeur bij Antwerp"
Foto: © photonews
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De overname van Antwerp FC is rond. Een consortium met onder anderen Wouter Vandenhaute en Toby Alderweireld moet de oudste club van België opnieuw laten groeien. Eerstgenoemde zal géén dagelijkse rol opnemen. Maar wat is het plan van én met Alderweireld?

Paul Gheysens is niet langer de eigenaar van Antwerp FC. Afgelopen vrijdag werd de overname van The Great Old bevestigd. En dat zorgt meteen voor enkele verschuivingen. 

Jacques Vandermeiren komt (zo goed als zeker) op de stoel van Paul Gheysens te zitten. De voormalige CEO van de Antwerpse haven werd gevraagd om de Raad van Bestuur samen te stellen én de rol van voorzitter op te nemen. 

Sven Jaecques blijft dé constante, maar elders komen er verschuivingen bij Antwerp FC

Het contract van Sven Jaecques wordt eerstdaags verlengd. De CEO van Het Stamnummer Eén blijft in functie en staat in voor de dagdagelijkse leiding op De Bosuil. Op dat vlak verandert er dus niets.

Minstens even opvallend: Wouter Vandenhaute gaat géén operationele rol opnemen. De voormalige voorzitter van RSC Anderlecht staat in voor het uitstippelen van de langetermijnvisie en financiële gezondheid van de club. 

Het is niét de bedoeling dat Vandenhaute zich zal mengen in de dagelijkse werking en de transferpolitiek van de club. Al blijft het afwachten hoe dit in de praktijk zal werken. Dat weten ze in de hoofdstad nog héél goed…

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Komt er wel een verschuiving in het sportieve management? Marc Overmars was de voorbije seizoenen de sportief directeur van Antwerp, maar met de overname komt ook Toby Alderweireld in beeld.

Ik verwacht dat Toby Alderweireld aan de slag gaat als een soort sportief directeur van Antwerp FC

Hans Vandeweghe

"Alderweireld heeft als minderheidsaandeelhouder toch een som geld ingebracht", denkt ook Hans Vandeweghe in HUMO. "Ik verwacht dat hij aan de slag gaat als een soort sportief directeur."

Ook Vandeweghe stelt zich vragen bij de toekomst van Overmars. "Ik kan me moeilijk voorstellen dat Marc Overmars zal blijven. Hij werd gehaald én héél goed betaald door Gheysens, hé."

Wat met Marc Overmars bij Antwerp FC?

Evenzeer een mogelijkheid is dat Alderweireld de komende seizoenen in een ondersteunende rol zal werken met Overmars. Op die manier kan Mega Toby het vak leren van iemand met héél véél ervaring op de transfermarkt.

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