Nieuwe details over exit Rudi Garcia bij KBVB: "Alles samen te veel problemen"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe details over exit Rudi Garcia bij KBVB: "Alles samen te veel problemen"
Foto: © photonews
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Rudi Garcia is niet langer bondscoach van de Rode Duivels. Ondanks een geslaagd WK en het behalen van zijn doelstellingen besloot de KBVB zijn contract niet te verlengen. Niet alleen sportieve keuzes, maar ook interne problemen zouden daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld.

De KBVB is op zoek naar een nieuwe bondscoach voor de Rode Duivels. Maandag kondigde de voetbalbond aan dat de samenwerking met Rudi Garcia niet wordt verdergezet. Zijn contract loopt aan het einde van de maand af, en wordt niet verlengd.

De bondscoach behaalde al zijn doelstellingen en zorgde voor een mooi WK, met een pijnlijke afsluiter. België werd er in de kwartfinales uitgeknikkerd door Spanje, maar zijn bijzonder vreemde beslissing om Thibaut Courtois naar de kant te halen, pakte fout uit.

Vreemde beslissingen op het veld

De doelman kon gewoon verder, maar niet meer uittrappen zoals het hoorde. Nadien maakte invaller Senne Lammens een cruciale fout die op dat niveau niet wordt vergeven. Spanje werd later wereldkampioen en België bleef het enige land dat wist te scoren tegen hen.

Zo zal het gevoel blijven leven dat er toch iets meer inzat. Verder voerde hij nog opvallende wissels door in zijn basisopstelling én tijdens het spel in andere wedstrijden. De meningen over hem waren dus verdeeld.

Interne spanningen rond Garcia

Maar buiten zijn beslissingen langs de lijn, waren er nog een aantal problemen met de Fransman. Dat vertelde Peter Vandenbempt bij Sporza. "Daarnaast stond zijn relatie met een aantal mensen binnen de voetbalbond onder hoogspanning. Er weerklonken negatieve geluiden over hoe hij met sommige medewerkers omging."

Hij werkte bovendien ook heel nauw samen met enkele spelers uit de selectie, waardoor hier en daar wenkbrauwen werden gefronst. "Hij communiceerde ook nog amper met andere stafleden buiten zijn eigen vertrouwelingen. En oké, eens overleggen met een ervaren speler kan geen kwaad, maar sommigen hadden de indruk dat Witsel een soort assistent geworden was."

Daar bleef het niet bij. Ook in de dagelijkse werking zouden er geregeld zaken gebeurd zijn die voor verbazing zorgden binnen de spelersgroep. "De spelers keken soms verbaasd op van bepaalde zaken. Zo gebeurde het vaak dat een training verzet werd. En Garcia blies ook eens een restaurantbezoek af in laatste instantie. Dat heeft de bond duizenden euro's gekost."

Spelers keken verbaasd op

Het afscheid van Garcia lijkt daardoor niet alleen ingegeven door wat er op het veld gebeurde. Hoewel hij zijn doelstellingen behaalde en België ver bracht op het WK, bleven er te veel twijfels hangen rond zijn aanpak en zijn positie binnen de bond.

De KBVB kiest nu voor een nieuwe koers en moet op zoek naar een bondscoach die niet alleen sportief kan overtuigen, maar ook opnieuw voor rust en samenhang kan zorgen rond de Rode Duivels.

"Alles samen te veel problemen om het nog eens te proberen richting het EK. Zelf had Garcia nog interesse om door te gaan, maar dan moest er van alles veranderen in de omkadering. Dat was niet haalbaar. Maar nog eens: we mogen zeker niet alle verdiensten van Garcia wegnemen", besluit Vandenbempt.

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