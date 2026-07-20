Opinie Mark van Bommel of... iemand anders? Wij gaan vol voor deze Belgische coach om de Rode Duivels te leiden

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 22 reacties
Mark van Bommel of... iemand anders? Wij gaan vol voor deze Belgische coach om de Rode Duivels te leiden
Foto: © photonews
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De Belgische voetbalbond is op zoek naar een nieuwe bondscoach. Mark van Bommel wordt genoemd als één van de favorieten om het roer bij de Rode Duivels over te nemen. Maar we gaan toch even een lans breken voor een andere én Belgische (top)coach.

Wist u dat… een buitenlandse bondscoach er nog nooit in slaagde om het WK te winnen? In dat opzicht waren onderstaande landen én hun bondscoaches op het afgelopen WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico al bij voorbaat kansloos.

Brazilië - Carlo Ancelotti
Engeland - Thomas Tüchel
Portugal - Roberto Martinez
Ghana - Carlos Queiroz
Oezbekistan - Fabia Cannavaro
Jordanië - Jamal Sellami
Saoedi-Arabië - Georgios Donis
Irak - Graham Arnold
Algerije - Vladimir Petkovic
Panama - Thomas Christiansen
VS - Mauricio Pochettino
Oostenrijk - Ralf Ragnick
Canada - Jesse Marsch
Colombia - Nestor Lorenzo
Curaçao - Dick Advocaat
DR Congo - Sébastien Desabra
Ecuador - Sebastian Beccacece
Haïti - Sébastien Migné
Nieuw-Zeeland - Darren Bazeley
Paraguay - Gustavo Alfaro
Qatar - Julien Lopetegui
Zuid-Afrika - Hugo Broos
Turkije - Vincenzo Montella
Uruguay - Marcelo Bielsa
en… België - Rudi Garcia

Rudi Garcia is ondertussen geen bondscoach meer van België. De Belgische voetbalbond communiceerde eerder vandaag dat het aflopende contract van de Fransman niet wordt verlengd. 

Garcia Rudi
© photonews

Mark van Bommel wordt meteen met stip gezien als dé absolute topkandidaat om de Rode Duivels naar de komende toernooien te loodsen. Willen we het WK in 2030 dan niet winnen? 

Alle gekheid op een stokje: het is niét onze bedoeling om België als één van de topfavorieten te zien voor het EK 2028 en WK 2030. Al hebben de Rode Duivels wél bewezen dat deze nieuwe generatie kan verrassen. 

Mark van Bommel of... Hein Vanhaezebrouck?

Van Bommel dan maar? De Nederlander is vrij sinds hij zo'n twee jaar geleden geen trek meer had om bij Antwerp FC te blijven. Tussendoor weigerde hij enkele aanbiedingen. Wil hij België leiden? Dat antwoord kennen we (nog) niet.

Al willen we dit artikel wél gebruiken om een andere naam in het hoofd van Vincent Mannaert te planten. We gaan gewoon de vraag neerpennen: zou Hein Vanhaezebrouck niet dé ideale bondscoach zijn? 

Mark van Bommel Hein Vanhaezebrouck
© photonews

De 62-jarige West-Vlaming is vrij sinds hij er de brui aan gaf bij KAA Gent. Vanhaezebrouck gaf de voorbije maanden meermaals aan dat hij niet op zoek is naar een nieuwe club. Maar een job als Belgisch bondscoach moet hem toch wel aanspreken? 

Bovendien zou Vanhaezebrouck dé aangewezen coach kunnen zijn om de Rode Duivels te leiden. De voormalige coach van onder meer RSC Anderlecht, KRC Genk en Gent kent het Belgische voetbal als geen ander. 

Persoonlijkheid, autoriteit, tactisch héél sterk en... Vanhaezebrouck zal doorselecteren

Daarnaast bewees Vanhaezebrouck bij iedere club dat hij een individuele speler én het team beter kan maken. De West-Vlaming haalt simpelweg meer uit een team dan de individuele kwaliteiten soms doen vermoeden. 

Nog niet overtuigd? Vanhaezebrouck beschikt over persoonlijkheid, autoriteit én is op tactisch vlak één van de beste Belgische coaches. Bovendien zitten we volop in de overschakeling naar een nieuwe generatie Rode Duivels.

Hein Vanhaezebrouck
© photonews

Vanhaezebrouck zat er niét verlegen om zitten om te gaan doorselecteren. Is iemand van De Gouden Generatie niet goed genoeg? Wel, die speler zal er niét langer bij zijn. Moet pakweg Axel Witsel zich al zorgen maken? 

Het is naar onze bescheiden mening logisch dat Mannaert een koffie gaat drinken met Vanhaezebrouck. Wil hij België leiden? Dan kennen we dat antwoord ook meteen. En met een Belgische bondscoach hebben we wél een kans om in 2030 wereldkampioen te worden. Toch? 

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Hein Vanhaezebrouck

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